Įdiekite PrivateBin vienu spustelėjimu.
Šifruotas be žinių pastebinas, kuriame serveris niekada nemato tavo turinio — visas šifravimas ir dešifravimas vyksta tik naršyklėje.
Rinkis VPS planą PrivateBin
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PrivateBin
„PrivateBin“ yra minimalistinis atvirojo kodo „pastebin“ įrankis, kuriame turinys užšifruojamas 256 bitų AES-GCM tiesiogiai naršyklėje, prieš jam pasiekiant serverį. Iššifravimo raktas yra tik URL fragmente, kurio naršyklės niekada nesiunčia serveriui – tai reiškia, kad net serverio operatorius negali perskaityti to, kuo daliniesi. Turėdamas daugiau nei 8 000 „GitHub“ žvaigždučių, tai yra viena patikimiausių prieinamų dalijimosi be žinių (zero-knowledge) priemonių.
Savo VPS serveryje talpinant „PrivateBin“, tavo dalijimosi infrastruktūra išlieka visiškai privati – jokia trečiosios šalies paslauga nemato tavo įkeltų duomenų – o lengvas „Alpine“ konteineris reikalauja minimalių resursų, suteikdamas tau visišką kontrolę saugojimo politikoms, failų dydžio limitams ir prieigai.
Pagrindinės PrivateBin savybės
Nulinių žinių šifravimas
256 bitų AES-GCM šifravimas vykdomas tik naršyklėje, todėl serveris saugo tik šifruotą tekstą ir niekada negali pasiekti tavo nešifruoto turinio.
Perskaityti ir sudeginti
Vienkartinės įklijos automatiškai ištrinamos po pirmo peržiūrėjimo, todėl jos idealiai tinka dalintis slaptažodžiais, prieigos raktais ar bet kokia paslaptimi, kuri neturėtų išlikti.
Slaptažodžio apsauga
Pridėk papildomą slaptažodį prie URL pagrįsto rakto, kad būtų sukurtas antras prieigos kontrolės lygis ypač jautriems įrašams.
Sintaksės paryškinimas
Daugiau nei 200 programavimo kalbų temų leidžia lengvai dalintis ir peržiūrėti kodo fragmentus su lengvai skaitomu formatavimu ir spalvomis koduota sintakse.
Nereikia paskyrų
Kiekvienas, turintis nuorodą, gali akimirksniu perskaityti įkeltą tekstą – nereikia registracijos, jokio sekimo, o serveris nerenka ir nesaugo jokių vartotojo duomenų.
Kodėl verta naudoti PrivateBin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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