Iki 69 % nuolaida Apprise API

Įdiek „Apprise API“ vienu spustelėjimu.

Vieningas REST pranešimų šliuzas, kuris siunčia įspėjimus į daugiau nei 120 paslaugų, įskaitant „Slack“, „Discord“, el. paštą ir mobiliuosius pranešimus.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „Apprise API“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Apprise API

69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apprise API

Apprise API yra lengvas REST mikroservisas, apgaubiantis Apprise pranešimų biblioteką, suteikiantis bet kuriai programai vieną galinį tašką pasiekti daugiau nei 120 pranešimų platformų vienu metu. Užuot palaikius atskiras integracijas į Slack, Discord, PagerDuty, el. paštą ir mobiliuosius tiesioginius pranešimus kiekvienoje tavo valdomoje paslaugoje, tu konfigūruoji paskirties vietas vieną kartą Apprise API ir nukreipi pranešimus į jas visas per vieną HTTP užklausą.

Savo serveryje talpinant Apprise API, pranešimų nukreipimo logika ir bet kokie jautrūs webhook žetonai išlieka tavo paties infrastruktūroje, užuot juos perdavus trečiosios šalies agregatoriui. Būsenos turintis konfigūracijos režimas išsaugo tavo pranešimų galinius taškus ir šablonus po perkrovimų, o integruota web sąsaja leidžia tau testuoti ir valdyti paskirties vietas nerašant kodo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apprise API savybės

120+ pranešimų paslaugos

Pasiekite „Slack“, „Discord“, „Microsoft Teams“, „PagerDuty“, „Pushover“, el. paštą ir dešimtis kitų naudodami vieną bendrą API, tad jums nebereikės palaikyti atskirų integracijų kiekvienai paslaugai.

Būseninė konfigūracija

Nuolat saugok pranešimų galinius taškus ir šablonus, kad galėtum juos pasiekti pagal žymę įvairiose programose, nekartojant prisijungimo duomenų kiekvienoje užklausoje.

Žymėjimas ir maršrutizavimas

Suskirstykite pranešimų paskirties vietas į pavadintas grupes ir siųskite tikslinius įspėjimus tinkamai auditorijai – budintiems inžinieriams, konkrečiam komandos kanalui arba visiems kanalams vienu metu – naudodami vieną žymės parametrą.

Integruota žiniatinklio sąsaja

Konfigūruok, testuok ir valdyk pranešimų galinius taškus per naršyklės vartotojo sąsają, kad ne programuotojai galėtų nustatyti naujas paskirties vietas tiesiogiai neliesdami REST API.

Priedų pagalba

Siųsk failus, paveikslėlius ir žurnalo fragmentus kartu su pranešimais. Tai padarys įspėjimus veiksmingesnius, nes įtrauksi įrodymus, reikalingus nedelsiant diagnozuoti ir reaguoti.

Kodėl verta naudoti Apprise API Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

n8n

n8n

Darbo eigų automatizavimo platforma su vizualia mazgais grįsta sąsaja

Rinktis
Postiz

Postiz

Atvirojo kodo socialinės medijos planavimo platforma su DI turinio kūrimu

Rinktis
Activepieces

Activepieces

Atvirojo kodo bekodė darbo eigų automatizacija su daugiau nei 200 programėlių integracijų

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.