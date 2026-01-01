Įdiek Miniflux vienu spustelėjimu.
Minimalistinis atvirojo kodo RSS skaitytuvas, sukurtas naudojant Go, skirtas greitam ir netrukdomam naujienų srautų skaitymui.
Rinkis VPS planą Miniflux
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Miniflux
„Miniflux“ yra minimalistinis, aiškios filosofijos RSS kanalų skaitytuvas, sukurtas remiantis vienu principu: netrukdyti ir leisti tau skaityti. Sukurtas naudojant Go ir palaikomas PostgreSQL, jis apdoroja RSS, Atom, RDF ir JSON kanalus per švarią, klaviatūra valdomą sąsają be nereikalingo išpūstumo ar sudėtingumo. Turėdamas daugiau nei 7 000 „GitHub“ žvaigždučių, jis pelnė lojalių sekėjų tarp kūrėjų ir privatumą vertinančių naudotojų, kurie nori greičio be netvarkos.
Savarankiškai talpinant „Miniflux“ tavo prenumeratų sąrašas ir skaitymo įpročiai išlieka visiškai privatūs. Nėra jokių trečiųjų šalių sekiklių, jokio elgesio profiliavimo ir jokios paslaugos, kurią būtų galima išjungti arba apmokestinti. Tu valdai savo kanalus, savo straipsnius ir savo skaitymo istoriją.
Pagrindinės Miniflux savybės
Viso teksto grandymas
Atsisiunčia visus straipsnius iš kanalų, kurie skelbia tik santraukas, kad visada skaitytum visą turinį nepalikdamas sąsajos.
Klaviatūros navigacija
Išsamūs spartieji klavišai leidžia tau naršyti naujienų srautus, pažymėti straipsnius kaip perskaitytus ir atidaryti nuorodas, nepaliečiant pelės.
Skaitymo vėliau integracijos
Siunčia straipsnius į Pocket, Wallabag, Instapaper ir Pinboard vienu veiksmu vėlesniam skaitymui neprisijungus.
Trečiosios šalies kliento API
Fever ir Google Reader suderinamos API leidžia populiarioms mobiliosioms programėlėms, tokioms kaip „Reeder“ ir „NetNewsWire“, prisijungti prie jūsų savarankiškai talpinamo egzemplioriaus.
Kelių naudotojų palaikymas
Kiekvienas naudotojas gauna savo nepriklausomą kanalų sąrašą, perskaitymo būseną ir nustatymus viename bendrame serverio egzemplioriuje.
Kodėl verta naudoti Miniflux Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu