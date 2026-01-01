Iki 69 % nuolaida Technitium DNS Server

Įdiek Technitium DNS Server vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo DNS serveris su integruotu skelbimų blokavimu, šifruotais DNS protokolais ir visų funkcijų žiniatinklio valdymo konsole.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Technitium DNS Server vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Technitium DNS Server

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Technitium DNS Server

„Technitium DNS serveris“ yra visiškai atvirojo kodo DNS serveris, kuris veikia ir kaip autoritetingas vardų serveris jūsų domenams, ir kaip rekursinis sprendėjas tinklo klientams. Jis palaiko DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS ir DNS-over-QUIC – apsaugodamas DNS užklausas nuo IPT stebėjimo ir „man-in-the-middle“ perėmimo, nereikalaujant trečiųjų šalių sprendėjų.

Be standartinio sprendimo, „Technitium“ apima visame tinkle veikiantį skelbimų ir kenkėjiškų programų blokavimą naudojant konfigūruojamus blokavimo sąrašų URL, DNSSEC patvirtinimą ir zonos pasirašymą, integruotą DHCP serverį, kelių serverių klasterizavimą ir vaidmenimis pagrįstą prieigos valdymą su dviejų faktorių autentifikavimu. Savarankiškas talpinimas suteikia jums visą matomumą kiekvienai DNS užklausai jūsų tinkle, be jokio išorinio paslaugų teikėjo, matančio jūsų srautą.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Technitium DNS Server savybės

Viso tinklo reklamų blokavimas

Blokuokite skelbimus, sekiklius ir kenkėjiškų programų domenus visuose jūsų tinklo įrenginiuose, naudodami konfigūruojamus blokavimo sąrašų URL – atskiruose įrenginiuose nereikia jokios kliento programinės įrangos.

Užšifruoti DNS protokolai

Palaiko DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS ir DNS-over-QUIC, siekiant išvengti perėmimo ir užtikrinti DNS užklausų privatumą nuo ISPs ir tinklo pasiklausytojų.

Autoritetingas DNS hostingas

Talpink savo DNS zonas su DNSSEC pasirašymu, naudodamas RSA, ECDSA ar EdDSA – panaikindamas priklausomybę nuo trečiųjų šalių vardų serverių savo vidiniams ar viešiesiems domenams.

Aukšto našumo raiška

Asinchroninė I/O architektūra tvarko daugiau nei 100 000 DNS užklausų per sekundę su nuolatiniu talpinimu, išankstiniu įkėlimu ir pasenusių duomenų pateikimo palaikymu, siekiant maksimalaus prieinamumo.

Kelių serverių klasterizavimas

Gali valdyti ir replikuoti zonas keliose DNS serverių instancijose iš vienos žiniatinklio konsolės, siekiant užtikrinti atsparumą gedimams ir paskirstytus diegimus.

Kodėl verta naudoti Technitium DNS Server Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėk

Atrask daugiau programų diegimui

Atlas CMMS

Atlas CMMS

Savarankiškai talpinama CMMS, skirta darbo užsakymams, prevencinei priežiūrai ir turto sekimui

Rinktis
BunkerM

BunkerM

Viskas viename „Mosquitto“ MQTT brokeris su žiniatinklio vartotojo sąsaja, ACL redaktoriumi ir tiesioginiu stebėjimu

Rinktis
DDNS Updater

DDNS Updater

Savarankiškai talpinamas dinaminio DNS atnaujintojas, skirtas daugiau nei 40 tiekėjų ir veikiantis kaip agentas be grafinės sąsajos.

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.