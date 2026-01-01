Įdiek Technitium DNS Server vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo DNS serveris su integruotu skelbimų blokavimu, šifruotais DNS protokolais ir visų funkcijų žiniatinklio valdymo konsole.
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Ką gali kurti su Technitium DNS Server
„Technitium DNS serveris“ yra visiškai atvirojo kodo DNS serveris, kuris veikia ir kaip autoritetingas vardų serveris jūsų domenams, ir kaip rekursinis sprendėjas tinklo klientams. Jis palaiko DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS ir DNS-over-QUIC – apsaugodamas DNS užklausas nuo IPT stebėjimo ir „man-in-the-middle“ perėmimo, nereikalaujant trečiųjų šalių sprendėjų.
Be standartinio sprendimo, „Technitium“ apima visame tinkle veikiantį skelbimų ir kenkėjiškų programų blokavimą naudojant konfigūruojamus blokavimo sąrašų URL, DNSSEC patvirtinimą ir zonos pasirašymą, integruotą DHCP serverį, kelių serverių klasterizavimą ir vaidmenimis pagrįstą prieigos valdymą su dviejų faktorių autentifikavimu. Savarankiškas talpinimas suteikia jums visą matomumą kiekvienai DNS užklausai jūsų tinkle, be jokio išorinio paslaugų teikėjo, matančio jūsų srautą.
Pagrindinės Technitium DNS Server savybės
Viso tinklo reklamų blokavimas
Blokuokite skelbimus, sekiklius ir kenkėjiškų programų domenus visuose jūsų tinklo įrenginiuose, naudodami konfigūruojamus blokavimo sąrašų URL – atskiruose įrenginiuose nereikia jokios kliento programinės įrangos.
Užšifruoti DNS protokolai
Palaiko DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS ir DNS-over-QUIC, siekiant išvengti perėmimo ir užtikrinti DNS užklausų privatumą nuo ISPs ir tinklo pasiklausytojų.
Autoritetingas DNS hostingas
Talpink savo DNS zonas su DNSSEC pasirašymu, naudodamas RSA, ECDSA ar EdDSA – panaikindamas priklausomybę nuo trečiųjų šalių vardų serverių savo vidiniams ar viešiesiems domenams.
Aukšto našumo raiška
Asinchroninė I/O architektūra tvarko daugiau nei 100 000 DNS užklausų per sekundę su nuolatiniu talpinimu, išankstiniu įkėlimu ir pasenusių duomenų pateikimo palaikymu, siekiant maksimalaus prieinamumo.
Kelių serverių klasterizavimas
Gali valdyti ir replikuoti zonas keliose DNS serverių instancijose iš vienos žiniatinklio konsolės, siekiant užtikrinti atsparumą gedimams ir paskirstytus diegimus.
Kodėl verta naudoti Technitium DNS Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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