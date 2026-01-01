Įdiek Password Pusher vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo paslauga, skirta dalintis slaptažodžiais, failais ir nuorodomis, naudojant savaime sunaikinančias URL, kurios nustoja galioti pagal peržiūrų skaičių arba laiką.
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Ką gali kurti su Password Pusher
„Password Pusher“ yra atvirojo kodo programa, kuri pakeičia pavojingą įprotį siųsti prisijungimo duomenis el. paštu ar žinutėmis paprastu tekstu. Užuot siuntęs paslaptį tiesiogiai, tu sugeneruoji vienkartinį URL, kuris perduoda duomenis vieną kartą ir tada išsitrina, atsižvelgiant į peržiūrų skaičių, prabėgusį laiką arba abu. Palaikomi slaptažodžiai, failai, URL ir QR kodai, o kiekvienas „push“ gali reikalauti papildomos slaptažodžio frazės prieš jam atskleidžiant.
Savo „Password Pusher“ talpinimas tavo paties VPS serveryje leidžia visas paslaptis laikyti tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje – jokia trečiosios šalies SaaS neskaito, nefiksuoja ir nesaugo tavo bendrinamų prisijungimo duomenų, o visas audito žurnalas lieka tavo serveryje kartu su duomenimis.
Pagrindinės Password Pusher savybės
Sunaikinamos nuorodos
Vienkartinės nuorodos baigia galioti po sukonfigūruoto peržiūrų skaičiaus arba laiko intervalo, todėl paslapčių negalima perskaityti iš naujo ar nutekinti iš gautųjų laiškų dėžučių.
Slaptafrazės apsauga
Pridėk atskirą slaptafrazę šalia nuorodos, kad vien tik perimto URL nepakaktų paslapčiai atskleisti.
Failai ir QR kodai
Siųsk slaptažodžius, failus, URL adresus ir QR kodus per tą patį audituotą pristatymo srautą, taikant kiekvieno tipo galiojimo taisykles.
Pilnas audito registravimas
Stebėk kūrimą, atgavimą ir žiūrinčiojo tapatybę kiekvienam įkėlimui, su pasirenkamomis paskyromis ir dviejų veiksnių autentifikavimu prietaisų skydeliui.
Pasirinktinis prekės ženklas
Pritaikykite vartotojo sąsają savo prekės ženklui su savo pavadinimu, šūkiu, tema ir porašte, skirta vidinėms komandoms arba klientams skirtiems diegimams.
JSON API
Integruok slaptažodžių bendrinimą į scenarijus, CI konvejerius ar vidinius įrankius naudodami dokumentuotą JSON API v2.
Kodėl verta naudoti Password Pusher Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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