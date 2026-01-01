Įdiek HomeHub vienu spustelėjimu.
Šeimos skydelis be prisijungimo, skirtas bendriems užrašams, pirkinių sąrašams, namų ruošos darbams, kalendoriams ir išlaidoms vienoje privačioje PWA.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su HomeHub
„HomeHub“ yra atvirojo kodo, savo serveryje talpinamas šeimos įrankis, kuris bet kurį serverį paverčia privačia valdymo panele kiekvienam jūsų namų ūkyje. Sukurtas bendram naudojimui namų tinkle, jis pateikiamas kaip prisijungimo nereikalaujanti „Progressive Web App“ (PWA), todėl bet kuris šeimos narys gali ją atidaryti naršyklėje, išsaugoti pagrindiniame ekrane ir nedelsiant pradėti bendradarbiauti rašant užrašus, pirkinių sąrašus, atliekant namų ruošos darbus ir naudojant bendrą kalendorių.
„HomeHub“ talpinimas savo serveryje leidžia saugoti namų ūkio duomenis – išlaidas, pirkimo įpročius, šeimos rutiną ir įkeltus failus – visiškai jūsų pačių VPS serveryje, be trečiųjų šalių debesies sinchronizavimo, sekimo ar mokesčių už vartotoją. Funkcijas galima įjungti ir išjungti atskirai per vieną YAML konfigūracijos failą, todėl įjungsite tik tuos įrankius, kuriuos jūsų šeima iš tiesų naudoja.
Pagrindinės HomeHub savybės
Bendras pirkinių sąrašas
Bendras pirkinių sąrašas su išmaniais pasiūlymais, pagrįstais ankstesniais įrašais, kad visa šeima galėtų pridėti prekių, kai jos baigiasi.
Šeimos išlaidų stebėjimo priemonė
Stebėkite namų ūkio išlaidas, įskaitant pasikartojančius mokėjimus, tokius kaip prenumeratos, komunalinės paslaugos, pienas ar laikraščiai, – viskas vienoje apskaitos knygoje.
Kalendorius ir priminimai
Bendras kalendorius su spalvomis pažymėtomis kategorijomis, skirtomis sąskaitoms, mokyklai, sveikatai ir šeimos renginiams, padeda kiekvienam šeimos nariui būti informuotam.
Užduotys ir užrašai
Lengvas darbų sekiklis ir bendra užrašų lenta leidžia šeimos nariams priskirti užduotis ir greitai užsirašyti trumpas žinutes be papildomų programėlių.
Integruoti įrankiai
Apima receptų knygą, galiojimo laiko sekiklį, PDF suglaudintuvą, URL trumpintuvą, QR generatorių ir medijos atsisiuntimo programą vienoje PWA.
Privatu nuo pat pradžių
Jokios paskyrų sistemos, jokios telemetrijos ir jokios priklausomybės nuo debesies – visi duomenys lieka tavo VPS ir namų tinkle.
Kodėl verta naudoti HomeHub Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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