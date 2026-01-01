Įdiek Dasharr vienu spustelėjimu.
Savitarnos valdymo panelė, kuri stebi įkėlimo, atsisiuntimo ir premijų statistiką daugiau nei dvidešimtyje privačių torentų seklių.
Rinkis VPS planą Dasharr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dasharr
„Dasharr“ yra atvirojo kodo „Rust“ ir „Vue“ prietaisų skydelis, sukurtas specialiai privačių torentų sekiklių naudotojams. Jis periodiškai apklausia kiekvieną įjungtą indeksuotoją, saugo istoriją „PostgreSQL“ duomenų bazėje ir atskleidžia ilgalaikes įkėlimo, atsisiuntimo, santykio, premijos taškų ir premijų tendencijas, kurių patys sekikliai retai atskleidžia daugiau nei dabartinę vertę.
Savarankiškai talpinant „Dasharr“ savo VPS, visi API raktai ir visa jūsų sekiklio paskyrų istorija lieka visiškai jūsų pačių infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies paslaugoje. Statistika renkama kas šešias valandas fone, kad galėtumėte susieti įkėlimus, automatizuotus įrankius ir premijų išlaidas visuose savo sekikliuose vienoje laiko juostoje.
Pagrindinės Dasharr savybės
Kelių sekiklių palaikymas
Integruoti rinkikliai daugiau nei dvidešimčiai privačių trekerių, įskaitant RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP ir daugelį kitų, vienoje valdymo panelėje.
Ilgalaikė istorija
Kiekviena apklausa saugoma PostgreSQL, kad galėtum matyti, kaip įkėlimo, santykio ir premijos taškai keičiasi per savaites ir mėnesius, užuot matęs tik dabartinę momentinę nuotrauką.
Suplanuotas rinkimas
Statistika automatiškai atnaujinama kas šešias valandas fone, todėl valdymo skydelis visada atspindi naujausią veiklą be rankinio sinchronizavimo.
Premijos planavimas
Stebėk atlygio užduočių uždarbį ir išlaidas visose stebėjimo sistemose, kad suplanuotum, kiek galima skirti užklausoms per pasirinktą laiko tarpą.
OpenAPI dokumentuotas
Kiekvienas galinis taškas yra pasiekiamas per Swagger UI adresu /swagger-ui/, kad duomenis būtų galima užklausti iš pasirinktinių scenarijų, Grafana ar kitų prietaisų skydelių.
Privatu nuo pat pradžių
„Tracker“ API raktai niekada nepalieka tavo VPS – užpakalinė sistema bendrauja tiesiogiai su kiekvienu indeksuotoju ir saugo prisijungimo duomenis tavo paties „PostgreSQL“ duomenų bazėje.
Kodėl verta naudoti Dasharr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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