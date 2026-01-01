Įdiek LinkAce vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas žymių archyvas su automatiniu nuorodų stebėjimu, visatekste paieška ir pilna REST API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LinkAce
„LinkAce“ yra atvirojo kodo žymių archyvas, sukurtas žmonėms, norintiems ilgalaikio ir tvarkingo kiekvienos surinktos nuorodos saugojimo. Jis automatiškai fiksuoja pavadinimus ir aprašymus, stebi išsaugotus URL, ar nėra neveikiančių ar perkeltų nuorodų, ir gali perduoti puslapius „Internet Archive“, kad svarbūs šaltiniai liktų pasiekiami net ir išnykus originaliai svetainei.
Savarankiškai talpinant „LinkAce“ savo VPS serveryje, tavo skaitymo istorija, tyrimai ir bendrinami sąrašai lieka apsaugoti nuo trečiųjų šalių sekimo priemonių ir nuosavybinių žymių paslaugų. Įtraukta „MariaDB“ duomenų bazė ir „Redis“ talpykla suteikia tau greitą, privačią žinių bazę, kurią visiškai valdai, su naršyklės žymėmis, RSS srautais ir visapusiška REST API integracijoms.
Pagrindinės LinkAce savybės
Automatinis nuorodų stebėjimas
Suplanuoti patikrinimai aptinka neveikiančias arba perkeltas nuorodas, kad tavo archyvas tyliai nesunyktų laikui bėgant.
„Internet Archive“ atsarginė kopija
Automatiškai siųskite išsaugotus URL į „Wayback Machine“ ir išsaugokite skaitomas dingstančių puslapių kopijas.
Sąrašai, žymos ir paieška
Tvarkyk žymes naudodamas įdėtuosius sąrašus ir žymas, tada greitai rask bet ką naudodamas išplėstinę filtruotą paiešką.
Pilnas REST API
Integruokite „LinkAce“ su naršyklės plėtiniais, mobiliaisiais klientais, „Zapier“ ir pasirinktiniais scenarijais per visiškai dokumentuotą API.
Viešos ir privačios nuorodos
Pažymėk kiekvieną žymę kaip privačią, vidinę arba viešą ir dalinkis atrinktomis kolekcijomis per specialius RSS kanalus.
HTML importavimas ir eksportavimas
Importuok esamas naršyklės žymes arba eksportuok visą savo archyvą bet kuriuo metu be priklausomybės nuo tiekėjo.
Kodėl verta naudoti LinkAce Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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