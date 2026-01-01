Iki 69 % nuolaida Mayan EDMS

Įdiek Mayan EDMS vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo įmonės dokumentų valdymas su OCR, viso teksto paieška, darbo eigomis, vaidmenimis pagrįstais leidimais ir versijų valdymu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Mayan EDMS vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Mayan EDMS

„Mayan EDMS“ yra nemokama, atvirojo kodo įmonės lygio dokumentų valdymo sistema, kuri fiksuoja, saugo, organizuoja ir atkuria tavo organizacijos dokumentus per švarią žiniatinklio sąsają. Sukurta naudojant „Django“ ir naudojama sveikatos priežiūros, teisės, vyriausybinėse ir finansinėse organizacijose visame pasaulyje, „Mayan“ suteikia OCR, viso teksto paiešką, automatizuotas darbo eigas, smulkų vaidmenimis pagrįstą prieigos valdymą, versijų istoriją ir metaduomenimis pagrįstus archyvus – funkcijas, kurios paprastai randamos komerciniuose DMS produktuose, kainuojančiuose tūkstančius dolerių už vieną vietą.

Savarankiškai talpinant „Mayan EDMS“ savo VPS serveryje, kiekvienas dokumentas, audito žurnalas ir darbo eiga lieka tavo infrastruktūroje, užuot ėjus per trečiosios šalies SaaS. Dokumentai saugomi užšifruoti ramybės būsenoje, o turtinga leidimų sistema leidžia tau atskirti matomumą tarp skyrių, klientų ar atitikties sričių.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Mayan EDMS savybės

OCR ir viso teksto paieška

Integruota OCR išskiria tekstą iš nuskaitytų PDF ir paveikslėlių, indeksuodama kiekvieną žodį, kad būtų galima akimirksniu atlikti viso teksto paiešką visoje dokumentų bibliotekoje.

Automatizuotos darbo eigos

Apibrėžk kelių žingsnių patvirtinimo darbo eigas su sąlyginiu nukreipimu, lygiagrečia peržiūra ir suveikiančiais veiksmais dokumentų būsenos perėjimuose.

Prieiga pagrįsti leidimai

Detalizuota prieigos kontrolė dokumento, archyvo ir metaduomenų tipo lygiu leidžia atskirti matomumą pagal skyrių, klientą ar atitikties sritį.

Spintos ir metaduomenys

Tvarkykite dokumentus hierarchiniuose aplankuose su pasirinktiniais metaduomenų laukais, išmaniosiomis rūšiavimo taisyklėmis ir žymėmis pagrįstu filtravimu greitam paieškai.

Versijų istorija ir audito žurnalas

Kiekvienas įkėlimas, redagavimas, komentaras ir peržiūra yra versijuojami ir audituojami, užtikrinant visą atsekamumo grandinę atitikčiai ir reguliavimo reikalavimams.

REST API ir integracijos

Išsami REST API ir webhook sistema leidžia lengvai integruoti „Mayan“ su esamomis CRM, ERP ir elektroninio parašo platformomis.

Kodėl verta naudoti Mayan EDMS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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