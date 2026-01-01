Įdiek Mayan EDMS vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo įmonės dokumentų valdymas su OCR, viso teksto paieška, darbo eigomis, vaidmenimis pagrįstais leidimais ir versijų valdymu.
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Ką gali kurti su Mayan EDMS
„Mayan EDMS“ yra nemokama, atvirojo kodo įmonės lygio dokumentų valdymo sistema, kuri fiksuoja, saugo, organizuoja ir atkuria tavo organizacijos dokumentus per švarią žiniatinklio sąsają. Sukurta naudojant „Django“ ir naudojama sveikatos priežiūros, teisės, vyriausybinėse ir finansinėse organizacijose visame pasaulyje, „Mayan“ suteikia OCR, viso teksto paiešką, automatizuotas darbo eigas, smulkų vaidmenimis pagrįstą prieigos valdymą, versijų istoriją ir metaduomenimis pagrįstus archyvus – funkcijas, kurios paprastai randamos komerciniuose DMS produktuose, kainuojančiuose tūkstančius dolerių už vieną vietą.
Savarankiškai talpinant „Mayan EDMS“ savo VPS serveryje, kiekvienas dokumentas, audito žurnalas ir darbo eiga lieka tavo infrastruktūroje, užuot ėjus per trečiosios šalies SaaS. Dokumentai saugomi užšifruoti ramybės būsenoje, o turtinga leidimų sistema leidžia tau atskirti matomumą tarp skyrių, klientų ar atitikties sričių.
Pagrindinės Mayan EDMS savybės
OCR ir viso teksto paieška
Integruota OCR išskiria tekstą iš nuskaitytų PDF ir paveikslėlių, indeksuodama kiekvieną žodį, kad būtų galima akimirksniu atlikti viso teksto paiešką visoje dokumentų bibliotekoje.
Automatizuotos darbo eigos
Apibrėžk kelių žingsnių patvirtinimo darbo eigas su sąlyginiu nukreipimu, lygiagrečia peržiūra ir suveikiančiais veiksmais dokumentų būsenos perėjimuose.
Prieiga pagrįsti leidimai
Detalizuota prieigos kontrolė dokumento, archyvo ir metaduomenų tipo lygiu leidžia atskirti matomumą pagal skyrių, klientą ar atitikties sritį.
Spintos ir metaduomenys
Tvarkykite dokumentus hierarchiniuose aplankuose su pasirinktiniais metaduomenų laukais, išmaniosiomis rūšiavimo taisyklėmis ir žymėmis pagrįstu filtravimu greitam paieškai.
Versijų istorija ir audito žurnalas
Kiekvienas įkėlimas, redagavimas, komentaras ir peržiūra yra versijuojami ir audituojami, užtikrinant visą atsekamumo grandinę atitikčiai ir reguliavimo reikalavimams.
REST API ir integracijos
Išsami REST API ir webhook sistema leidžia lengvai integruoti „Mayan“ su esamomis CRM, ERP ir elektroninio parašo platformomis.
Kodėl verta naudoti Mayan EDMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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