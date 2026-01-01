Įdiek Etherpad vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo realaus laiko bendradarbiavimo teksto rengyklė, kurioje keli vartotojai gali rašyti ir redaguoti dokumentus vienu metu.
Rinkis VPS planą Etherpad
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Etherpad
„Etherpad“ yra atvirojo kodo, žiniatinklio bendradarbiavimo redaktorius, leidžiantis keliems vartotojams vienu metu redaguoti tą patį dokumentą, o pakeitimai akimirksniu matomi visiems dalyviams. Kiekvieno prisidėjusiojo tekstas yra pažymėtas spalvomis, todėl lengva matyti, kas ką parašė. Nereikia jokios registracijos ar programinės įrangos diegimo – tiesiog pasidalykite nuoroda ir pradėkite bendradarbiauti.
Savo VPS serveryje talpinamas „Etherpad“ užtikrina, kad slapti dokumentai niekada nepaliks jūsų infrastruktūros. Pridėta „PostgreSQL“ duomenų bazė užtikrina patikimą duomenų išsaugojimą ir visą versijų istoriją, o išplečiama įskiepių sistema leidžia pridėti paveikslėlių palaikymą, užduočių sąrašus ir pasirinktines integracijas, pritaikytas jūsų komandos darbo eigai.
Pagrindinės Etherpad savybės
Realaus laiko bendras redagavimas
Kiekvieno dalyvio pakeitimai akimirksniu atsiranda su spalvomis pažymėtu priskyrimu, todėl komandos gali rašyti kartu be sujungimo konfliktų ar užrakinimo.
Pilna versijos istorija
Kiekviena versija saugoma su laiko juostos slankikliu, leidžiančiu atsukti ir atkurti bet kurią ankstesnę dokumento būseną.
Registracijos nereikia
Dalyviai prisijungia prie bloknotų naudodami bendrinamą nuorodą, nesikurdami paskyrų, taip palengvindami vienkartinį bendradarbiavimą su išoriniais svečiais.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite Etherpad galimybes su papildiniais, skirtais paveikslėlių įterpimui, užduočių sąrašams, eksporto formatams ir įrankių integravimui, kad atitiktų jūsų komandos specifinius poreikius.
WordPress Skydas
Interneto administravimo sąsaja leidžia tau valdyti bloknotus, stebėti veiklą ir konfigūruoti serverio nustatymus be tiesioginės prieigos prie serverio.
Kodėl verta naudoti Etherpad Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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