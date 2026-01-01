Įdiek Jitsi Meet vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama vaizdo konferencijų platforma su ekrano bendrinimu, nuo galo iki galo šifravimu ir be mokesčių už dalyvį – „Zoom“ alternatyva.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Jitsi Meet
Jitsi Meet yra nemokama, atvirojo kodo vaizdo konferencijų platforma, kuri veikia visiškai naršyklėje, naudojant WebRTC, nereikalaujant jokių papildinių, programėlių ar paskyrų dalyviams. Sukurta populiarios viešosios paslaugos meet.jit.si komandos ir naudojama 8x8 jų komercinėje debesų platformoje, Jitsi Meet palaiko HD vaizdą, ekrano bendrinimą, šifravimą nuo galo iki galo, įrašymą, tiesioginę transliaciją į YouTube, pakeltas rankas, apklausas, atskirus pokalbių kambarius ir tiesioginius subtitrus iš karto.
Savarankiškas Jitsi Meet talpinimas tavo nuosavame VPS suteikia organizacijoms ir bendruomenėms neribotą susitikimų laiką neribotam dalyvių skaičiui, kai kiekvienas garso ir vaizdo srautas nukreipiamas per tavo nuosavą infrastruktūrą, užuot ėjus per trečiosios šalies SaaS, kuri galėtų keisti kainodarą, riboti pralaidumą ar analizuoti susitikimo metaduomenis.
Pagrindinės Jitsi Meet savybės
Vaizdo skambučiai tik naršyklėje
Dalyviai prisijungia iš bet kurios modernios naršyklės neįdiegdami programinės įrangos, įskiepių ar nesukurdami paskyrų – pasidalink URL ir konferencijos prasidės akimirksniu.
Ekrano bendrinimas ir įrašymas
Dalinkis programomis, naršyklės skirtukais arba visais ekranais skambučių metu, su pasirenkamu susitikimo įrašymu ir tiesiogine transliacija į „YouTube“ arba kitus RTMP galinius taškus.
End-to-end šifravimas
Pasirenkamas E2EE individualiems skambučiams ir mažų grupių susitikimams užtikrina, kad garso ir vaizdo srautai būtų šifruoti nuo siuntėjo iki gavėjo net ir nuo paties serverio.
Diskusijų kambariai ir apklausos
Padalink didesnius susitikimus į mažesnes diskusijų grupes, vykdyk tiesiogines apklausas, kelk rankas ir naudok reakcijas interaktyviai konferencijos dinamikai.
Tiesioginiai subtitrai ir prisijungimas telefonu
Pasirenkama integracija su „Jigasi“, skirta SIP prisijungimui telefonu ir tiesioginiams subtitrams, padaro susitikimus prieinamus telefonu prisijungiantiems ir dalyviams, kuriems reikia stenogramų.
Jokio mokesčio už vietą
Organizuok neribotą skaičių susitikimų su neribotu dalyvių skaičiumi savo VPS serveryje – jokių mokesčių už dalyvį, jokių susitikimų laiko apribojimų, jokių raginimų atnaujinti.
Kodėl verta naudoti Jitsi Meet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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