Įdiek bknd vienu spustelėjimu.
Lengva „Firebase“ alternatyva, apjungianti duomenų bazę, autentifikavimą, mediją ir administravimo sąsają į vieną savarankiškai talpinamą galinę sistemą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su bknd
bknd yra atvirojo kodo užpakalinė sistema, kuri sujungia duomenų modeliavimą, autentifikavimą, medijos tvarkymą ir darbo eigos primityvus į vieną lengvą paslaugą su integruota administratoriaus sąsaja. Sukurta remiantis žiniatinklio standartais, o ne viena vykdymo aplinka, ji veikia bet kur – nuo Node ir Bun iki Cloudflare Workers, Vercel ir Deno Deploy, su adapteriu pagrįsta prieiga prie SQLite, LibSQL ar Postgres, neprimetant abstrakcijų tavo duomenų bazės tvarkyklei.
Savo VPS serveryje talpinant bknd, tiekėjo užrakintos BaaS platformos, tokios kaip Firebase ar Supabase, pakeičiamos nešiojama užpakaline sistema, kurią visiškai valdai. Nėra jokių mokesčių už užklausą, jokių eilučių apribojimų ir jokios netikėtos kainodaros, kai tavo projektas auga nuo prototipo iki gamybos.
Pagrindinės bknd savybės
Vizualinis duomenų modeliavimas
Apibrėžk objektus, laukus ir ryšius per administratoriaus sąsają ir gauk momentinius REST galinius taškus bei tipizuotą TypeScript SDK kiekvienai kolekcijai.
Integruotas autentifikavimas
Prisijungimas el. paštu ir slaptažodžiu, JWT žetonai, vaidmenys ir leidimai yra numatyti iš karto, pakeičiant trečiųjų šalių tapatybės paslaugas daugumai programėlių.
Integruotas failų valdymas
Įkelkite, saugokite ir teikite failus vietoje arba per S3 suderinamus teikėjus, tokius kaip R2, Tigris ir Minio, nereikalaujant atskiros saugyklos sistemos.
Darbo eigos automatizavimas
Kurkite kelių žingsnių srautus, kurie reaguoja į duomenų pokyčius, planuoja užduotis ir iškviečia išorines API tiesiogiai iš tos pačios užpakalinės sistemos, palaikančios tavo programėlę.
Karkaso adapteriai
Adapteriai, skirti Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda ir kitiems, leidžia tau integruoti tą pačią bknd instanciją į esamą „front-end“ projektą.
Kodėl verta naudoti bknd Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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