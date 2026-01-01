Iki 69 % nuolaida bknd

Įdiek bknd vienu spustelėjimu.

Lengva „Firebase“ alternatyva, apjungianti duomenų bazę, autentifikavimą, mediją ir administravimo sąsają į vieną savarankiškai talpinamą galinę sistemą.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek bknd vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su bknd

bknd yra atvirojo kodo užpakalinė sistema, kuri sujungia duomenų modeliavimą, autentifikavimą, medijos tvarkymą ir darbo eigos primityvus į vieną lengvą paslaugą su integruota administratoriaus sąsaja. Sukurta remiantis žiniatinklio standartais, o ne viena vykdymo aplinka, ji veikia bet kur – nuo Node ir Bun iki Cloudflare Workers, Vercel ir Deno Deploy, su adapteriu pagrįsta prieiga prie SQLite, LibSQL ar Postgres, neprimetant abstrakcijų tavo duomenų bazės tvarkyklei.

Savo VPS serveryje talpinant bknd, tiekėjo užrakintos BaaS platformos, tokios kaip Firebase ar Supabase, pakeičiamos nešiojama užpakaline sistema, kurią visiškai valdai. Nėra jokių mokesčių už užklausą, jokių eilučių apribojimų ir jokios netikėtos kainodaros, kai tavo projektas auga nuo prototipo iki gamybos.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės bknd savybės

Vizualinis duomenų modeliavimas

Apibrėžk objektus, laukus ir ryšius per administratoriaus sąsają ir gauk momentinius REST galinius taškus bei tipizuotą TypeScript SDK kiekvienai kolekcijai.

Integruotas autentifikavimas

Prisijungimas el. paštu ir slaptažodžiu, JWT žetonai, vaidmenys ir leidimai yra numatyti iš karto, pakeičiant trečiųjų šalių tapatybės paslaugas daugumai programėlių.

Integruotas failų valdymas

Įkelkite, saugokite ir teikite failus vietoje arba per S3 suderinamus teikėjus, tokius kaip R2, Tigris ir Minio, nereikalaujant atskiros saugyklos sistemos.

Darbo eigos automatizavimas

Kurkite kelių žingsnių srautus, kurie reaguoja į duomenų pokyčius, planuoja užduotis ir iškviečia išorines API tiesiogiai iš tos pačios užpakalinės sistemos, palaikančios tavo programėlę.

Karkaso adapteriai

Adapteriai, skirti Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda ir kitiems, leidžia tau integruoti tą pačią bknd instanciją į esamą „front-end“ projektą.

Kodėl verta naudoti bknd Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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