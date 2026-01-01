Iki 69 % nuolaida Daptin

Įdiek Daptin vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo „headless“ TVS, kuri atskleidžia bet kokį duomenų modelį per automatiškai sugeneruotas REST ir GraphQL API.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek Daptin vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Daptin

Daptin yra atvirojo kodo „backend-as-a-service“ (paslauga kaip užpakalinė sistema), kuri bet kokį duomenų modelį paverčia visapusiška REST ir GraphQL API, su integruotu naudotojų autentifikavimu, vaidmenimis pagrįstais leidimais ir būsenų mašinomis.

Užuot rašius galinių taškų tvarkykles, tu apibrėži objektus ir ryšius YAML arba JSON formatu, o Daptin automatiškai sugeneruoja visą CRUD sąsają, prietaisų skydelį ir OpenAPI specifikaciją. Savarankiškai talpinant Daptin savo VPS, naudotojų įrašai, OAuth kredencialai ir įkelti ištekliai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už užklausą. Vieno dvejetainio failo diegimas apima integruotą palaikymą SQLite, PostgreSQL ir MySQL, be to, „rclone“ palaikomus saugyklos adapterius debesyje sinchronizuojamiems failų stulpeliams ir integruotus prekyvietės paketus, skirtus pasirinktinai įjungti funkcijas.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Daptin savybės

Automatiškai sugeneruotos API

Apibrėžkite objektus YAML arba JSON formatu, o Daptin iškart pateiks REST galinius taškus, GraphQL schemą ir OpenAPI specifikaciją – nereikia jokio tvarkyklės kodo.

Kelių duomenų bazių posistemė

Paleisk tą pačią „Daptin“ instanciją su „SQLite“ greitam startui arba išplėsk iki „PostgreSQL“ ir „MySQL“ nepakeisdamas nė vienos modelio apibrėžimų eilutės.

Autentifikavimas ir leidimai

Integruotas naudotojų valdymas, OAuth2 socialinis prisijungimas, JWT autorizacija ir detalūs eilučių leidimai pašalina poreikį atskirai tapatybės paslaugai.

Veiksmai ir būsenos mašinos

Verslo darbo eigas galima modeliuoti tiesiogiai Daptin sistemoje, naudojant veiksmų grandines ir baigtinių būsenų automatus, pakeičiant individualų serverio kodą, skirtą įprastam CRUD orkestravimui.

Debesų saugyklos sinchronizavimas

Išteklių stulpeliai saugo failus naudodami „rclone“ palaikomus teikėjus, leidžiančius sinchronizuoti įkėlimus į S3, „Google Drive“, „Dropbox“ ir dešimtis kitų galinių sistemų iš karto.

Kodėl verta naudoti Daptin Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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