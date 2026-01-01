Įdiek Daptin vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „headless“ TVS, kuri atskleidžia bet kokį duomenų modelį per automatiškai sugeneruotas REST ir GraphQL API.
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Ką gali kurti su Daptin
Daptin yra atvirojo kodo „backend-as-a-service“ (paslauga kaip užpakalinė sistema), kuri bet kokį duomenų modelį paverčia visapusiška REST ir GraphQL API, su integruotu naudotojų autentifikavimu, vaidmenimis pagrįstais leidimais ir būsenų mašinomis.
Užuot rašius galinių taškų tvarkykles, tu apibrėži objektus ir ryšius YAML arba JSON formatu, o Daptin automatiškai sugeneruoja visą CRUD sąsają, prietaisų skydelį ir OpenAPI specifikaciją. Savarankiškai talpinant Daptin savo VPS, naudotojų įrašai, OAuth kredencialai ir įkelti ištekliai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už užklausą. Vieno dvejetainio failo diegimas apima integruotą palaikymą SQLite, PostgreSQL ir MySQL, be to, „rclone“ palaikomus saugyklos adapterius debesyje sinchronizuojamiems failų stulpeliams ir integruotus prekyvietės paketus, skirtus pasirinktinai įjungti funkcijas.
Pagrindinės Daptin savybės
Automatiškai sugeneruotos API
Apibrėžkite objektus YAML arba JSON formatu, o Daptin iškart pateiks REST galinius taškus, GraphQL schemą ir OpenAPI specifikaciją – nereikia jokio tvarkyklės kodo.
Kelių duomenų bazių posistemė
Paleisk tą pačią „Daptin“ instanciją su „SQLite“ greitam startui arba išplėsk iki „PostgreSQL“ ir „MySQL“ nepakeisdamas nė vienos modelio apibrėžimų eilutės.
Autentifikavimas ir leidimai
Integruotas naudotojų valdymas, OAuth2 socialinis prisijungimas, JWT autorizacija ir detalūs eilučių leidimai pašalina poreikį atskirai tapatybės paslaugai.
Veiksmai ir būsenos mašinos
Verslo darbo eigas galima modeliuoti tiesiogiai Daptin sistemoje, naudojant veiksmų grandines ir baigtinių būsenų automatus, pakeičiant individualų serverio kodą, skirtą įprastam CRUD orkestravimui.
Debesų saugyklos sinchronizavimas
Išteklių stulpeliai saugo failus naudodami „rclone“ palaikomus teikėjus, leidžiančius sinchronizuoti įkėlimus į S3, „Google Drive“, „Dropbox“ ir dešimtis kitų galinių sistemų iš karto.
Kodėl verta naudoti Daptin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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