Įdiek Grist vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo skaičiuoklės ir duomenų bazės hibridas kaip savarankiškai talpinama „Airtable“ alternatyva.
Rinkis VPS planą Grist
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Grist
Grist yra atvirojo kodo reliacinė skaičiuoklė, kuri sujungia skaičiuoklių patogumą su duomenų bazių galia. Komandos ją naudoja duomenims tvarkyti, individualiems rodiniams kurti, prietaisų skydeliams ir interaktyvioms programoms kurti be kodo rašymo, todėl tai yra universali savarankiškai talpinama alternatyva Airtable.
Su Python formulėmis, detaliomis prieigos kontrolėmis, REST API ir individualiais valdikliais, Grist suteikia galimybę tiek techniniams, tiek netechniniams naudotojams kurti sudėtingas duomenų programas. Šiame šablone yra PostgreSQL patikimam duomenų saugojimui, Redis našumo spartinimui ir Traefik HTTPS maršrutizavimas saugiai komandos prieigai.
Pagrindinės Grist savybės
Reliacinis duomenų modelis
Susiekite lenteles su nuorodomis ir paieškomis kaip duomenų bazę, išlaikydami pažįstamą skaičiuoklės redagavimo patirtį.
Python formulės
Naudok visą Python skaičiavimams ir duomenų transformacijoms vietoj ribotų skaičiuoklių formulių kalbų.
Pasirinktiniai rodiniai ir išdėstymai
Kurk kortelių rodinius, diagramas, kalendorius ir individualizuotus valdiklių išdėstymus, kad galėtum vizualizuoti ir sąveikauti su savo duomenimis bet kokiu būdu.
Detalizuoti prieigos valdikliai
Nustatyk teises dokumento, lentelės, stulpelio ir eilutės lygiu, kad tiksliai valdytum komandos bendradarbiavimą ir duomenų matomumą.
REST API integracija
Visapusiška API prieiga leidžia skaityti, rašyti ir automatizuoti duomenų operacijas sklandžiam integravimui su išoriniais įrankiais.
Kodėl verta naudoti Grist Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.