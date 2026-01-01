Įdiek TubeSync vienu spustelėjimu.
Automatiškai sinchronizuok ir atsisiųsk „YouTube“ kanalus ir grojaraščius į savo VPS, kaip PVR, skirtą internetiniams vaizdo įrašams.
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Ką gali kurti su TubeSync
„TubeSync“ yra savarankiškai talpinamas PVR tipo įrankis, skirtas „YouTube“, kuris stebi kanalus ir grojaraščius ir automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus, kai tik jie paskelbiami. Jis veikia kaip DVR, skirtas internetiniam turiniui, atnaujindamas tavo medijos biblioteką be rankinio įsikišimo.
Savarankiškai talpinant „TubeSync“ VPS serveryje reiškia, kad atsisiuntimai vyksta nuolat fone, kol tavo įrenginiai yra išjungti. Jis integruojasi su „Plex“ ir „Jellyfin“ medijos serveriais, automatiškai tvarko metaduomenis ir miniatiūras, ir palaiko raktinių žodžių filtravimą bei kokybės apribojimus, kad sutaupytų vietos saugykloje.
Pagrindinės TubeSync savybės
Automatinis kanalo sinchronizavimas
Stebėk „YouTube“ kanalus ir grojaraščius ir automatiškai atsisiųsk naujus vaizdo įrašus, kai tik jie paskelbiami.
Plex ir Jellyfin integracija
Atsisiųsti vaizdo įrašai yra sutvarkyti su tinkamais metaduomenimis ir miniatiūromis sklandžiam importavimui į Plex ar Jellyfin bibliotekas.
Kokybės kontrolė
Nustatyk maksimalios raiškos ribas ir formato nuostatas, kad suderintum vaizdo kokybę su turima saugyklos vieta.
Raktinių žodžių filtravimas
Filtruok vaizdo įrašus, kuriuos nori atsisiųsti, pagal pavadinimo raktinius žodžius, neįtraukdamas turinio, kuris neatitinka tavo interesų.
Kodėl verta naudoti TubeSync Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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