Įdiek Strapi vienu spustelėjimu.
Pirmaujanti atvirojo kodo „headless“ TVS, kuri automatiškai generuoja REST ir GraphQL API iš tavo turinio modelių su pritaikomu administratoriaus skydeliu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Strapi
Strapi yra populiariausia pasaulyje atvirojo kodo „headless“ tipo TVS, kuria pasitiki daugiau nei 800 000 kūrėjų. Ji suteikia visiškai pritaikomą turinio valdymo „backend'ą“ su intuityviu „drag-and-drop“ administravimo pultu, automatiškai generuojamais REST ir GraphQL API bei turtinga įskiepių ekosistema. Skirtingai nei tradicinės TVS, kurios susieja turinį su fiksuota sąsaja, Strapi pristato turinį į bet kurį kanalą – svetaines, mobiliąsias programėles, daiktų interneto (IoT) įrenginius – naudodama standartines API.
Savarankiškas Strapi talpinimas tavo VPS serveryje pašalina kainodarą už vietą ir API užklausų limitus, nustatytus valdomų TVS teikėjų, kartu suteikdamas tau visišką kontrolę tavo turinio architektūrai, duomenų saugyklai ir įskiepių konfigūracijai. Šis šablonas sujungia Strapi su PostgreSQL 16, užtikrinant patikimumą, paruoštą gamybai.
Pagrindinės Strapi savybės
Automatiškai sugeneruoti API
Strapi sukuria REST ir GraphQL galinius taškus automatiškai, kai apibrėži turinio tipus – nereikia jokio rankinio API programavimo.
Intuityvus turinio kūrimo įrankis
Kurk sudėtingus turinio modelius vizualiai, naudodamas laukus, komponentus ir dinamines zonas, neliečiant kodų bazės.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Apibrėžk detalius leidimus pagal turinio tipą ir naudotojo vaidmenį, kad redaktoriai, valdytojai ir API naudotojai pasiektų tik tai, ką jiems leidžiama.
Medijos failų biblioteka
Įkelkite, tvarkykite ir optimizuokite paveikslėlius bei failus centralizuotoje medijos bibliotekoje su automatiniu paveikslėlių dydžio keitimu ir formato konvertavimu.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk Strapi su prekyvietės papildiniais, skirtais autentifikavimui, SEO, el. paštui, paieškai ir dar daugiau – arba kurk individualius papildinius savo poreikiams.
Daugiakalbis turinys
Valdyk turinį keliomis kalbomis su integruotu i18n palaikymu, publikuodamas kiekvieną lokalę nepriklausomai, kad pasiektum pasaulinę auditoriją.
Kodėl verta naudoti Strapi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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