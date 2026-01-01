Iki 69 % nuolaida Strapi

Įdiek Strapi vienu spustelėjimu.

Pirmaujanti atvirojo kodo „headless“ TVS, kuri automatiškai generuoja REST ir GraphQL API iš tavo turinio modelių su pritaikomu administratoriaus skydeliu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Strapi vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Strapi

Strapi yra populiariausia pasaulyje atvirojo kodo „headless“ tipo TVS, kuria pasitiki daugiau nei 800 000 kūrėjų. Ji suteikia visiškai pritaikomą turinio valdymo „backend'ą“ su intuityviu „drag-and-drop“ administravimo pultu, automatiškai generuojamais REST ir GraphQL API bei turtinga įskiepių ekosistema. Skirtingai nei tradicinės TVS, kurios susieja turinį su fiksuota sąsaja, Strapi pristato turinį į bet kurį kanalą – svetaines, mobiliąsias programėles, daiktų interneto (IoT) įrenginius – naudodama standartines API.

Savarankiškas Strapi talpinimas tavo VPS serveryje pašalina kainodarą už vietą ir API užklausų limitus, nustatytus valdomų TVS teikėjų, kartu suteikdamas tau visišką kontrolę tavo turinio architektūrai, duomenų saugyklai ir įskiepių konfigūracijai. Šis šablonas sujungia Strapi su PostgreSQL 16, užtikrinant patikimumą, paruoštą gamybai.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Strapi savybės

Automatiškai sugeneruoti API

Strapi sukuria REST ir GraphQL galinius taškus automatiškai, kai apibrėži turinio tipus – nereikia jokio rankinio API programavimo.

Intuityvus turinio kūrimo įrankis

Kurk sudėtingus turinio modelius vizualiai, naudodamas laukus, komponentus ir dinamines zonas, neliečiant kodų bazės.

Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė

Apibrėžk detalius leidimus pagal turinio tipą ir naudotojo vaidmenį, kad redaktoriai, valdytojai ir API naudotojai pasiektų tik tai, ką jiems leidžiama.

Medijos failų biblioteka

Įkelkite, tvarkykite ir optimizuokite paveikslėlius bei failus centralizuotoje medijos bibliotekoje su automatiniu paveikslėlių dydžio keitimu ir formato konvertavimu.

Įskiepių ekosistema

Išplėsk Strapi su prekyvietės papildiniais, skirtais autentifikavimui, SEO, el. paštui, paieškai ir dar daugiau – arba kurk individualius papildinius savo poreikiams.

Daugiakalbis turinys

Valdyk turinį keliomis kalbomis su integruotu i18n palaikymu, publikuodamas kiekvieną lokalę nepriklausomai, kad pasiektum pasaulinę auditoriją.

Kodėl verta naudoti Strapi Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
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Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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