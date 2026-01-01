Iki 69 % nuolaida Indico

Įdiek Indico vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo konferencijų ir renginių valdymo sistema, sukurta CERN akademinei ir mokslo bendruomenėms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Indico vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Indico

Indico yra daug funkcijų turinti renginių valdymo platforma, sukurta CERN – interneto gimtinėje – skirta koordinuoti viską nuo mažų seminarų iki pasaulinių mokslinių konferencijų su tūkstančiais dalyvių. Ji tvarko pranešimų santraukų pateikimą ir tarpusavio vertinimą, kelių srautų darbotvarkes, popierinius pranešimus, patalpų rezervavimą, registraciją, mokėjimus ir ženklelių spausdinimą vienoje integruotoje sistemoje.

Savarankiškas Indico talpinimas tavo VPS serveryje leidžia jautrius dalyvių duomenis, santraukas ir akademinius darbus laikyti tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, išvengti SaaS mokesčių už renginį didelėms konferencijoms ir leidžia tau pritaikyti temas, įskiepius ir autentifikavimą, kad atitiktų institucinius reikalavimus.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Indico savybės

Konferencijų valdymas

Planuok kelių dienų, kelių srautų konferencijas su struktūrizuotais tvarkaraščiais, sesijų pirmininkais ir pranešėjų valdymu, sukurtu akademiniams renginiams.

Santraukos ir recenzavimas

Rinkite santraukas, paskirkite recenzentus, vykdykite aklą arba dvigubai aklą recenzavimo procesą ir publikuokite pranešimus nenaudodami trečiųjų šalių įrankių.

Kambarių rezervacija

Gali valdyti bendrus susitikimų kambarius visoje organizacijoje su kalendoriaus rodiniais, pasikartojančiais užsakymais ir patvirtinimo darbo eigomis.

Registracija ir mokėjimas

Gali kurti individualias registracijos formas su nuolaidų kodais, vietų limitais ir mokėjimo integracijomis, skirtomis bilietų pardavimui ir apgyvendinimui.

Įskiepiai ir SSO

Išplėsk Indico naudojant „Zoom“, „OAuth“, SAML, LDAP ir „Shibboleth“ papildinius, kad integruotum su esamais instituciniais tapatybės teikėjais.

CERN lygio mastas

Sukurta valdyti visą CERN renginių kalendorių, „Indico“ išplečiama nuo vieno seminaro iki tūkstančius dalyvių pritraukiančių konferencijų.

Kodėl verta naudoti Indico Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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