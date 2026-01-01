Įdiek Indico vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo konferencijų ir renginių valdymo sistema, sukurta CERN akademinei ir mokslo bendruomenėms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Indico
Indico yra daug funkcijų turinti renginių valdymo platforma, sukurta CERN – interneto gimtinėje – skirta koordinuoti viską nuo mažų seminarų iki pasaulinių mokslinių konferencijų su tūkstančiais dalyvių. Ji tvarko pranešimų santraukų pateikimą ir tarpusavio vertinimą, kelių srautų darbotvarkes, popierinius pranešimus, patalpų rezervavimą, registraciją, mokėjimus ir ženklelių spausdinimą vienoje integruotoje sistemoje.
Savarankiškas Indico talpinimas tavo VPS serveryje leidžia jautrius dalyvių duomenis, santraukas ir akademinius darbus laikyti tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, išvengti SaaS mokesčių už renginį didelėms konferencijoms ir leidžia tau pritaikyti temas, įskiepius ir autentifikavimą, kad atitiktų institucinius reikalavimus.
Pagrindinės Indico savybės
Konferencijų valdymas
Planuok kelių dienų, kelių srautų konferencijas su struktūrizuotais tvarkaraščiais, sesijų pirmininkais ir pranešėjų valdymu, sukurtu akademiniams renginiams.
Santraukos ir recenzavimas
Rinkite santraukas, paskirkite recenzentus, vykdykite aklą arba dvigubai aklą recenzavimo procesą ir publikuokite pranešimus nenaudodami trečiųjų šalių įrankių.
Kambarių rezervacija
Gali valdyti bendrus susitikimų kambarius visoje organizacijoje su kalendoriaus rodiniais, pasikartojančiais užsakymais ir patvirtinimo darbo eigomis.
Registracija ir mokėjimas
Gali kurti individualias registracijos formas su nuolaidų kodais, vietų limitais ir mokėjimo integracijomis, skirtomis bilietų pardavimui ir apgyvendinimui.
Įskiepiai ir SSO
Išplėsk Indico naudojant „Zoom“, „OAuth“, SAML, LDAP ir „Shibboleth“ papildinius, kad integruotum su esamais instituciniais tapatybės teikėjais.
CERN lygio mastas
Sukurta valdyti visą CERN renginių kalendorių, „Indico“ išplečiama nuo vieno seminaro iki tūkstančius dalyvių pritraukiančių konferencijų.
Kodėl verta naudoti Indico Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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