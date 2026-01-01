Įdiekite „Morphic“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo DI paieškos sistema, pateikianti generatyvius, cituojamus atsakymus vietoj nuorodų sąrašų.
Rinkis VPS planą Morphic
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Morphic
„Morphic“ yra atvirojo kodo, dirbtinio intelekto (DI) varoma paieškos sistema, kuri sujungia didelius kalbos modelius su realaus laiko žiniatinklio paieška, kad pateiktų struktūrizuotus, šaltiniais pagrįstus atsakymus. Užuot pateikusi reitinguotą nuorodų sąrašą, „Morphic“ skaito ir apibendrina žiniatinklio turinį, kad vartotojai gautų tiesioginį atsakymą su nuorodomis, kurias gali patikrinti. Ji palaiko „OpenAI“, „Anthropic“, „Google Gemini“ ir vietinius „Ollama“ modelius, leidžiančius pasirinkti DI posistemę, kuri atitinka tavo poreikius.
Savarankiškai talpinant „Morphic“, kiekviena paieškos užklausa ir pokalbių istorija lieka tavo serveryje. Šis diegimas komplektuoja „SearXNG“ kaip paieškos posistemę, todėl nereikia išorinės paieškos API prenumeratos – tik DI teikėjo rakto ir tavo VPS.
Pagrindinės Morphic savybės
Generatyvūs cituojami atsakymai
„Morphic“ apibendrina informaciją iš kelių šaltinių ir pateikia struktūrizuotą atsakymą su nuorodomis tekste, kad vartotojai galėtų perskaityti ir patikrinti kiekvieną teiginį.
Daugelio tiekėjų DI palaikymas
Perjunk tarp OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini arba vietinio Ollama egzemplioriaus nekeisdamas sąsajos – tiesiog atnaujink savo API raktą.
Nuolatinė pokalbių istorija
Kiekvienas paieškos pokalbis išsaugomas „PostgreSQL“, kad vartotojai galėtų grįžti prie ankstesnių pokalbių, užduoti tolesnius klausimus ir dalytis rezultatais nuoroda.
Sujungta privati paieška
SearXNG naudojamas kaip interneto paieškos posistemė, tai reiškia, kad nereikia jokios paieškos API prenumeratos, ir užklausos niekada nepasiekia komercinių paieškos paslaugų teikėjų.
Papildomi klausimai
„Morphic“ palaiko kelių posūkių pokalbius paieškos gijoje, leidžiant vartotojams patikslinti, išplėsti ar nukreipti bet kokį atsakymą nepradedant iš naujo.
Kodėl verta naudoti Morphic Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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