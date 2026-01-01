Įdiek Nango vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, kuri valdo OAuth, prieigos rakto atnaujinimą ir API ryšį daugiau nei 300 trečiųjų šalių integracijoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Nango
Nango yra atvirojo kodo infrastruktūros sluoksnis, skirtas prisijungti prie išorinių API. Užuot rašius pasirinktines OAuth srauto, prieigos raktų atnaujinimo logikos ir užklausų ribojimo tvarkymo funkcijas kiekvienai paslaugai, Nango visa tai valdo per vieną unifikuotą galinę sistemą. Kūrėjai konfigūruoja integracijas vieną kartą ir pasiekia bet kurią palaikomą paslaugą per Nango skaidrųjį tarpinį serverį – su integruotu palaikymu daugiau nei 300 API, įskaitant Salesforce, GitHub, Slack, Stripe ir Notion.
Savo VPS serveryje talpinant Nango, klientų OAuth leidimai ir API prieigos raktai lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje. Jokia trečiosios šalies paslauga niekada netvarko jūsų vartotojų kredencialų – viskas užšifruojama ramybės būsenoje su jūsų turimu raktu ir saugoma PostgreSQL duomenų bazėje, veikiančioje kartu su serveriu.
Pagrindinės Nango savybės
Vieningi OAuth srautai
„Nango“ tvarko autorizacijos URL generavimą, tokenų mainus ir grįžtamojo ryšio apdorojimą daugiau nei 300 API, pašalindamas individualaus autentifikavimo kodo poreikį kiekvienai integracijai.
Automatinis prieigos rakto atnaujinimas
Prieigos raktai tyliai atnaujinami prieš pasibaigiant jų galiojimui, kad tavo integracijos niekada nenutrūktų sesijos viduryje dėl pasenusių prisijungimo duomenų.
Įterpiama prisijungimo vartotojo sąsaja
Paruoštas, baltos etiketės „OAuth“ sutikimo ekranas leidžia tavo vartotojams suteikti prieigą trečiųjų šalių paskyroms tiesiai iš tavo programos, naudojant vieną vartotojo srautą.
Skaidrus API tarpinis serveris
Nukreipk API užklausas per Nango, kad gautum automatinius pakartotinius bandymus, užklausų limito atidėjimą ir normalizuotus klaidų atsakymus be atskiros API tarpinės programinės įrangos.
Webhook normalizavimas
Gauti, patvirtinti ir persiųsti webhooks iš bet kurio prijungto teikėjo per vieną įvesties galinį tašką su vieningu duomenų tvarkymu.
Užšifruota prisijungimo duomenų saugykla
Visi OAuth prieigos raktai ir API raktai yra užšifruojami ramybės būsenoje, naudojant savo raktą ir saugomi išskirtinai savarankiškai talpinamoje PostgreSQL duomenų bazėje.
Kodėl verta naudoti Nango Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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