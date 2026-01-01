Įdiekite „ShinyProxy“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo serveris, skirtas diegti Shiny, Dash, Streamlit ir kitas duomenų programėles su integruota autentifikacija.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ShinyProxy
„ShinyProxy“ yra atvirojo kodo serveris, sukurtas „Open Analytics“, skirtas interaktyvioms duomenų programoms, parašytoms R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio ir daugeliu kitų sistemų, talpinti. Jis paleidžia kiekvieną vartotojo sesiją izoliuotame „Docker“ konteineryje, tada nukreipia HTTP ir „WebSocket“ srautą atgal į naršyklę, kad kiekvienas lankytojas gautų švarią aplinką, neužteršdamas bendros būsenos.
Savo „ShinyProxy“ talpinimas tavo VPS leidžia išlaikyti nuosavus modelius, duomenų rinkinius ir prietaisų skydelius tavo perimetro viduje, suteikiant komandoms verslo funkcijas – autentifikavimą, grupėmis pagrįstą prieigos kontrolę, naudojimo registravimą – be licencijavimo pagal vietas ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės ShinyProxy savybės
Konteineriai naudotojui
Kiekviena sesija sukuria savo „Docker“ konteinerį, todėl vartotojai niekada nesidalija būsena, sesijomis ar skaičiavimo ištekliais.
Kelių karkasų palaikymas
Talpink R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode ir bet kokią kitą žiniatinklio programą, supakuotą kaip konteinerį.
Įskiepių autentifikavimas
Prijunk LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak arba socialinius prisijungimus, kad galėtum valdyti programų prieigą pagal grupes.
Naudojimo analitika
Integruotas įvykių registravimas seka programėlių paleidimus, trukmes ir aktyvias sesijas, skirtas pajėgumų planavimui ir auditui.
WebSocket srautinis perdavimas
Gimtasis WebSocket ir HTTP/2 tarpinis serveris užtikrina interaktyvių Shiny ir Dash programų reagavimą esant apkrovai.
Administratoriaus valdymo skydelis
Tiesioginė administratoriaus peržiūra rodo veikiančius konteinerius, leidžia operatoriams tikrinti veiklą ir sustabdyti sesijas pagal poreikį.
Kodėl verta naudoti ShinyProxy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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