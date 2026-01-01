Iki 69 % nuolaida drawDB

Įdiek drawDB vienu spustelėjimu.

Nemokamas, atvirojo kodo, naršyklėje veikiantis duomenų bazių diagramų redaktorius, skirtas vizualiai kurti ir dokumentuoti reliacinių duomenų bazių schemas.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek drawDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su drawDB

drawDB yra nemokamas, atvirojo kodo duomenų bazės objektų-ryšių diagramų redaktorius, veikiantis visiškai naršyklėje. Jis leidžia kūrėjams ir duomenų bazių administratoriams kurti, vizualizuoti ir dokumentuoti reliacinių duomenų bazių schemas naudojant „vilk ir mesk“ drobę — tada eksportuoti baigtą dizainą kaip SQL DDL instrukcijas, paruoštas vykdyti su MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB arba SQL Server.

Savo serveryje talpinamas drawDB suteikia jūsų komandai bendrą vidinį įrankį duomenų bazių kūrimui, nesiunčiant schemos detalių trečiųjų šalių debesų paslaugoms. Kadangi programa yra grynai „frontend“ be „backend“ ar duomenų bazės priklausomybės, ji diegiama kaip vienas lengvas konteineris ir veikia nepriklausomai nuo išorinių paslaugų prieinamumo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės drawDB savybės

Vizualinis schemos dizainas

Vilkite lenteles, apibrėžkite stulpelius ir duomenų tipus, ir braižykite ryšius drobėje, nerašydami SQL rankiniu būdu.

SQL eksportas ir importas

Generuok paruoštą DDL, skirtą MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ir SQL Server, arba importuok esamą SQL, kad iškart jį vizualizuotum.

Nereikia backend

Veikia kaip vienas Nginx konteineris be duomenų bazės ar serverio pusės priklausomybių – diagramos saugomos naršyklėje naudojant IndexedDB.

Diagramos pritaikymas

Tinkink lentelių spalvas, pridėk pastabų ir sričių susijusioms lentelėms grupuoti bei valdyk drobės išdėstymą taip, kad atitiktų tavo schemos suvokimą.

Eksportuoti į kelis formatus

Eksportuok diagramas kaip PNG, JSON arba SQL, kad galėtum įterpti jas į dokumentaciją, dalintis su komandos nariais arba versijuoti savo schemos dizainą.

Kodėl verta naudoti drawDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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