Įdiek drawDB vienu spustelėjimu.
Nemokamas, atvirojo kodo, naršyklėje veikiantis duomenų bazių diagramų redaktorius, skirtas vizualiai kurti ir dokumentuoti reliacinių duomenų bazių schemas.
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Ką gali kurti su drawDB
drawDB yra nemokamas, atvirojo kodo duomenų bazės objektų-ryšių diagramų redaktorius, veikiantis visiškai naršyklėje. Jis leidžia kūrėjams ir duomenų bazių administratoriams kurti, vizualizuoti ir dokumentuoti reliacinių duomenų bazių schemas naudojant „vilk ir mesk“ drobę — tada eksportuoti baigtą dizainą kaip SQL DDL instrukcijas, paruoštas vykdyti su MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB arba SQL Server.
Savo serveryje talpinamas drawDB suteikia jūsų komandai bendrą vidinį įrankį duomenų bazių kūrimui, nesiunčiant schemos detalių trečiųjų šalių debesų paslaugoms. Kadangi programa yra grynai „frontend“ be „backend“ ar duomenų bazės priklausomybės, ji diegiama kaip vienas lengvas konteineris ir veikia nepriklausomai nuo išorinių paslaugų prieinamumo.
Pagrindinės drawDB savybės
Vizualinis schemos dizainas
Vilkite lenteles, apibrėžkite stulpelius ir duomenų tipus, ir braižykite ryšius drobėje, nerašydami SQL rankiniu būdu.
SQL eksportas ir importas
Generuok paruoštą DDL, skirtą MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ir SQL Server, arba importuok esamą SQL, kad iškart jį vizualizuotum.
Nereikia backend
Veikia kaip vienas Nginx konteineris be duomenų bazės ar serverio pusės priklausomybių – diagramos saugomos naršyklėje naudojant IndexedDB.
Diagramos pritaikymas
Tinkink lentelių spalvas, pridėk pastabų ir sričių susijusioms lentelėms grupuoti bei valdyk drobės išdėstymą taip, kad atitiktų tavo schemos suvokimą.
Eksportuoti į kelis formatus
Eksportuok diagramas kaip PNG, JSON arba SQL, kad galėtum įterpti jas į dokumentaciją, dalintis su komandos nariais arba versijuoti savo schemos dizainą.
Kodėl verta naudoti drawDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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