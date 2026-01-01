Iki 69 % nuolaida Percona PMM

Įdiek Percona PMM vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo duomenų bazių stebėjimo ir valdymo platforma, palaikanti MySQL, PostgreSQL, MongoDB ir kt.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Percona PMM vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Percona PMM

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Percona PMM

„Percona Monitoring and Management“ (PMM) yra nemokama, atvirojo kodo platforma, specialiai sukurta duomenų bazių stebėsenai. Ji renka metrikas, užklausų analizės ir našumo duomenis iš MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ir ProxySQL, o tada viską pateikia iš anksto sukurtuose Grafana valdymo skydeliuose su išsamia kiekvienos užklausos detalia analize. PMM apima integruotą užklausų analizės (QAN) variklį, kuris nustato lėtas užklausas, paaiškina vykdymo planus ir seka užklausų pirštų atspaudus laikui bėgant – suteikdamas duomenų bazių administratoriams (DBA) reikiamą matomumą našumui derinti be trečiųjų šalių įrankių.

PMM savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia jautrius duomenų bazių prisijungimo duomenis ir užklausų duomenis laikyti tik tavo infrastruktūroje. Nėra jokių mokesčių už kiekvieną serverį, jokių debesies duomenų išėjimo mokesčių ir jokio tiekėjo įkalinimo – tik visiška kontrolė saugojimo laikotarpiams, įspėjimų slenksčiams ir valdymo skydelių pritaikymui.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Percona PMM savybės

Kelių duomenų bazių palaikymas

Stebėti MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ir ProxySQL iš vienos sąsajos, nediegiant atskirų stebėjimo sistemų kiekvienam duomenų bazės tipui.

Užklausų analitika

Nustatyk ir išanalizuok lėčiausias ir daugiausiai resursų reikalaujančias užklausas, naudodamas vykdymo planų išskaidymus ir istorinį pirštų atspaudų sekimą.

Iš anksto sukurti prietaisų skydeliai

Dešimtys „Grafana“ prietaisų skydelių pateikiami iš karto, apimantys „InnoDB“ vidinius procesus, replikacijos vėlavimą, „MongoDB oplog“ ir „PostgreSQL „vacuum“ veiklą.

Integruoti įspėjimai

Nustatyk slenksčiais pagrįstus įspėjimus dėl replikacijos vėlavimo, disko užimtumo, lėtų užklausų ir ryšio prisotinimo, naudodamas integruotą Percona Alerting.

Saugumo grėsmių patarėjai

Automatiniai duomenų bazių saugumo patikrinimai aptinka konfigūracijos rizikas, tokias kaip trūkstamas autentifikavimas, silpni slaptažodžiai ir atviros administratoriaus sąsajos.

Duomenų saugojimo valdymas

Konfigūruokite metrikų saugojimo laikotarpius ir raišką nepriklausomai, kad suderintumėte saugyklos naudojimą su detalumu, kurio reikia talpos planavimui.

Kodėl verta naudoti Percona PMM Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

Uptime Kuma

Uptime Kuma

„Uptime Kuma“ yra gražus, savo serveryje talpinamas stebėjimo įrankis

Rinktis
Alerta

Alerta

Atvirojo kodo įspėjimų valdymo platforma stebėjimo įspėjimų konsolidavimui

Rinktis
Apache Druid

Apache Druid

Realaus laiko analizės duomenų bazė, skirta itin greitoms OLAP užklausoms srautiniams įvykių duomenims.

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.