Įdiek Percona PMM vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo duomenų bazių stebėjimo ir valdymo platforma, palaikanti MySQL, PostgreSQL, MongoDB ir kt.
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Ką gali kurti su Percona PMM
„Percona Monitoring and Management“ (PMM) yra nemokama, atvirojo kodo platforma, specialiai sukurta duomenų bazių stebėsenai. Ji renka metrikas, užklausų analizės ir našumo duomenis iš MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ir ProxySQL, o tada viską pateikia iš anksto sukurtuose Grafana valdymo skydeliuose su išsamia kiekvienos užklausos detalia analize. PMM apima integruotą užklausų analizės (QAN) variklį, kuris nustato lėtas užklausas, paaiškina vykdymo planus ir seka užklausų pirštų atspaudus laikui bėgant – suteikdamas duomenų bazių administratoriams (DBA) reikiamą matomumą našumui derinti be trečiųjų šalių įrankių.
PMM savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia jautrius duomenų bazių prisijungimo duomenis ir užklausų duomenis laikyti tik tavo infrastruktūroje. Nėra jokių mokesčių už kiekvieną serverį, jokių debesies duomenų išėjimo mokesčių ir jokio tiekėjo įkalinimo – tik visiška kontrolė saugojimo laikotarpiams, įspėjimų slenksčiams ir valdymo skydelių pritaikymui.
Pagrindinės Percona PMM savybės
Kelių duomenų bazių palaikymas
Stebėti MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ir ProxySQL iš vienos sąsajos, nediegiant atskirų stebėjimo sistemų kiekvienam duomenų bazės tipui.
Užklausų analitika
Nustatyk ir išanalizuok lėčiausias ir daugiausiai resursų reikalaujančias užklausas, naudodamas vykdymo planų išskaidymus ir istorinį pirštų atspaudų sekimą.
Iš anksto sukurti prietaisų skydeliai
Dešimtys „Grafana“ prietaisų skydelių pateikiami iš karto, apimantys „InnoDB“ vidinius procesus, replikacijos vėlavimą, „MongoDB oplog“ ir „PostgreSQL „vacuum“ veiklą.
Integruoti įspėjimai
Nustatyk slenksčiais pagrįstus įspėjimus dėl replikacijos vėlavimo, disko užimtumo, lėtų užklausų ir ryšio prisotinimo, naudodamas integruotą Percona Alerting.
Saugumo grėsmių patarėjai
Automatiniai duomenų bazių saugumo patikrinimai aptinka konfigūracijos rizikas, tokias kaip trūkstamas autentifikavimas, silpni slaptažodžiai ir atviros administratoriaus sąsajos.
Duomenų saugojimo valdymas
Konfigūruokite metrikų saugojimo laikotarpius ir raišką nepriklausomai, kad suderintumėte saugyklos naudojimą su detalumu, kurio reikia talpos planavimui.
Kodėl verta naudoti Percona PMM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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