Įdiek ChartDB vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo duomenų bazės diagramų redaktorius, akimirksniu vizualizuojantis bet kokią schemą iš vienos SQL užklausos, nereikalaujantis jokių saugomų prisijungimo duomenų.
Rinkis VPS planą ChartDB
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ChartDB
„ChartDB“ yra naršyklėje veikiantis duomenų bazės diagramų redaktorius, leidžiantis kūrėjams ir DB administratoriams vizualizuoti bet kokią duomenų bazės schemą, neprijungiant įrankio tiesiogiai prie jų duomenų bazės. Viena „išmanioji užklausa“ – SQL sakinys, kurį paleidi savo kliente – grąžina schemos metaduomenis kaip JSON. Įklijuok ją į „ChartDB“ ir ji iškart sugeneruos visą interaktyvią ERD, be jokios paskyros, be saugomų prisijungimo duomenų ir be duomenų bazės slaptažodžio, niekada nepaliekant tavo terminalo.
AI pagrindu veikianti DDL eksporto funkcija generuoja migracijos scenarijus tarp duomenų bazių dialektų, naudinga komandoms, planuojančioms migracijas tarp skirtingų duomenų bazių arba dokumentuojančioms schemos pakeitimus peržiūrai. Savo serveryje talpinant „ChartDB“, visa schemos informacija lieka tavo infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies debesies įrankyje.
Pagrindinės ChartDB savybės
Išmaniosios užklausos įkėlimas
Įklijuok vieno SQL užklausos rezultatą, kad akimirksniu sugeneruotum išsamią ERD – nereikia tiesioginio prisijungimo prie duomenų bazės ar saugomų prisijungimo duomenų.
AI DDL eksportas
Generuoti SQL migracijos skriptus tarp duomenų bazių dialektų, padedant komandoms planuoti tarpduomenų bazių migracijas arba kurti schemos dokumentaciją.
10+ duomenų bazių palaikymas
Veikia su PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase ir kitomis iš karto.
Interaktyvus redaktorius
Anotuok, pertvarkyk ir tiksliai sureguliuok diagramas naudodamas „vilk ir numesk“ sąsają, skirtą sudėtingoms, kelių lentelių schemoms.
Keli eksportavimo formatai
Eksportuok diagramas kaip SQL, DBML, JSON, PNG, JPG arba SVG dokumentacijai, dalijimuisi arba integravimui su kitais įrankiais.
Kodėl verta naudoti ChartDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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