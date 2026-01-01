Iki 69 % nuolaida ChartDB

Įdiek ChartDB vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo duomenų bazės diagramų redaktorius, akimirksniu vizualizuojantis bet kokią schemą iš vienos SQL užklausos, nereikalaujantis jokių saugomų prisijungimo duomenų.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ChartDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ChartDB

„ChartDB“ yra naršyklėje veikiantis duomenų bazės diagramų redaktorius, leidžiantis kūrėjams ir DB administratoriams vizualizuoti bet kokią duomenų bazės schemą, neprijungiant įrankio tiesiogiai prie jų duomenų bazės. Viena „išmanioji užklausa“ – SQL sakinys, kurį paleidi savo kliente – grąžina schemos metaduomenis kaip JSON. Įklijuok ją į „ChartDB“ ir ji iškart sugeneruos visą interaktyvią ERD, be jokios paskyros, be saugomų prisijungimo duomenų ir be duomenų bazės slaptažodžio, niekada nepaliekant tavo terminalo.

AI pagrindu veikianti DDL eksporto funkcija generuoja migracijos scenarijus tarp duomenų bazių dialektų, naudinga komandoms, planuojančioms migracijas tarp skirtingų duomenų bazių arba dokumentuojančioms schemos pakeitimus peržiūrai. Savo serveryje talpinant „ChartDB“, visa schemos informacija lieka tavo infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies debesies įrankyje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ChartDB savybės

Išmaniosios užklausos įkėlimas

Įklijuok vieno SQL užklausos rezultatą, kad akimirksniu sugeneruotum išsamią ERD – nereikia tiesioginio prisijungimo prie duomenų bazės ar saugomų prisijungimo duomenų.

AI DDL eksportas

Generuoti SQL migracijos skriptus tarp duomenų bazių dialektų, padedant komandoms planuoti tarpduomenų bazių migracijas arba kurti schemos dokumentaciją.

10+ duomenų bazių palaikymas

Veikia su PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase ir kitomis iš karto.

Interaktyvus redaktorius

Anotuok, pertvarkyk ir tiksliai sureguliuok diagramas naudodamas „vilk ir numesk“ sąsają, skirtą sudėtingoms, kelių lentelių schemoms.

Keli eksportavimo formatai

Eksportuok diagramas kaip SQL, DBML, JSON, PNG, JPG arba SVG dokumentacijai, dalijimuisi arba integravimui su kitais įrankiais.

Kodėl verta naudoti ChartDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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