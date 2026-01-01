Įdiek MetaTrader 5 vienu spustelėjimu.
Naudok MetaTrader 5 naršyklėje per KasmVNC 24/7 prekybai Forex ir CFD be specialaus „Windows“ kompiuterio.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.
Ką gali kurti su MetaTrader 5
„MetaTrader 5“ yra populiariausia pasaulyje mažmeninės prekybos platforma, skirta forex, akcijoms, ateities sandoriams, CFD ir kriptovaliutoms – ją naudoja milijonai prekiautojų ir palaiko šimtai brokerių visame pasaulyje. Šis šablonas paleidžia pilną „MetaTrader 5“ „Windows“ versiją „Wine-on-Linux“ konteineryje, pasiekiamą per „KasmVNC“, todėl gali ją pasiekti iš bet kurios naršyklės, neįdiegęs darbalaukio kliento vietoje.
Savarankiškai talpinant MT5 savo VPS serveryje, prekiautojai gauna 24/7 veikiantį prekybos terminalą, kuris paleidžia „Expert Advisors“ (EA) ir kopijavimo prekybos prenumeratas, nereikalaujant, kad darbalaukio kompiuteris būtų nuolat įjungtas. Naršyklės pagrindu veikianti „KasmVNC“ sąsaja leidžia prisijungti iš bet kurios vietos – darbalaukio, planšetinio kompiuterio ar telefono – neįdiegiant nuosavybės teise priklausančio MT5 kliento kiekviename įrenginyje.
Pagrindinės MetaTrader 5 savybės
Nuolatiniai EA
Vykdyk Ekspertų Patarėjus ir kopijavimo prekybos prenumeratas 24/7 neišjungdamas kompiuterio – tavo VPS automatiškai tvarko nakties ir savaitgalio rinkos įvykius.
Naršyklės prieiga
Prisijunk prie savo MT5 terminalo iš bet kokio įrenginio su modernia naršykle per KasmVNC – stalinio kompiuterio, planšetės ar telefono – nereikia jokios Windows instaliacijos.
Prijunkite bet kurį brokerį
Naudok bet kurį „MetaTrader 5“ brokerį – šimtai jų palaiko MT5, įskaitant „IC Markets“, „Pepperstone“, „FxPro“, „OANDA“, „XM“ ir daugelį kitų visame pasaulyje.
Diagramos ir indikatoriai
Išsamus MT5 diagramų sudarymas su techniniais indikatoriais, rinkos gyliu, kelių laiko intervalų analize ir pasirinktiniais indikatorių skriptais per MQL5.
Algoritminė prekyba
MQL5 IDE terminale, skirta rašyti ekspertų patarėjus, pasirinktinius indikatorius ir scenarijus – plius pasirenkama Python RPyC integracija išorinei automatizacijai.
Nuolatinė konfigūracija
Tavo terminalo profilis, šablonai, EA, indikatoriai ir paskyros prisijungimo duomenys išlieka po konteinerio perkrovimų specialiame konfigūracijos tome.
Kodėl verta naudoti MetaTrader 5 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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