Įdiek „StarRocks“ vienu spustelėjimu.
Didelio našumo analitinė duomenų bazė, sukurta apdoroti petabaitų apimties duomenis per mažiau nei sekundę.
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Ką gali kurti su StarRocks
„StarRocks“ yra naujos kartos analitinė duomenų saugykla, užtikrinanti trumpesnį nei sekundės užklausų atsakymo laiką, naudojant masiškai lygiagretaus apdorojimo (MPP) architektūrą ir visiškai vektorizuotą vykdymo variklį. Sukurta realaus laiko analizei, daugiadimensinei analizei ir didelio lygiagretumo darbo krūviams, ji apdoroja duomenų rinkinius nuo gigabaitų iki petabaitų, neprarandant užklausų greičio. Išmanieji materializuoti vaizdai automatiškai atnaujinami duomenų įkėlimo metu ir skaidriai pasirenkami užklausos metu, o visiškai pritaikytas sąnaudomis pagrįstas optimizatorius užtikrina efektyvius vykdymo planus sudėtingiems sujungimams ir agregavimams.
Suderinamas su MySQL protokolu, „StarRocks“ natūraliai jungiasi prie BI įrankių, tokių kaip „Apache Superset“, „Grafana“ ir „Tableau“, be papildomų tvarkyklių. Jis palaiko tiesioginį išorinių duomenų ežerų užklausimą, įskaitant „Apache Hive“, „Iceberg“, „Delta Lake“ ir „Hudi“, ir integruojasi su „Kafka“, „Flink“ ir „Spark“, skirtomis srautiniam duomenų įkėlimui – visa tai iš vieno savarankiškai valdomo egzemplioriaus, kurį visiškai kontroliuoji.
Pagrindinės StarRocks savybės
Subsekundinės užklausos
Vektorizuotas vykdymo variklis ir išmanusis sąnaudomis pagrįstas optimizatorius užtikrina analizę per sekundės dalį didžiuliuose duomenų rinkiniuose be išankstinio agregavimo ar duomenų kubavimo.
Realaus laiko įkėlimas
Pirminio rakto modelis palaiko didelio pralaidumo įrašų atnaujinimą ir įterpimą bei tiesiogines paieškas, leidžiantis vienu metu vykdyti duomenų įkėlimą ir užklausų vykdymą dideliu mastu.
Duomenų ežero užklausos
Užklauskite Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ir Hudi lenteles tiesiogiai, naudodami išorinius katalogus – nereikia duomenų perkėlimo ar ETL srautų.
MySQL suderinamas
Prijunkite bet kurį MySQL klientą, BI įrankį ar duomenų srautą tiesiogiai prie „StarRocks“, naudodami standartinį MySQL protokolą be papildomų tvarkyklių.
Materializuoti vaizdai
Išmanieji materializuoti rodiniai automatiškai atnaujinami, kai keičiasi duomenys, ir užklausos metu skaidriai panaudojami, siekiant pagreitinti prietaisų skydelius ir ataskaitas.
Kodėl verta naudoti StarRocks Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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