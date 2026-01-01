Iki 69 % nuolaida StarRocks

Įdiek „StarRocks“ vienu spustelėjimu.

Didelio našumo analitinė duomenų bazė, sukurta apdoroti petabaitų apimties duomenis per mažiau nei sekundę.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „StarRocks“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su StarRocks

„StarRocks“ yra naujos kartos analitinė duomenų saugykla, užtikrinanti trumpesnį nei sekundės užklausų atsakymo laiką, naudojant masiškai lygiagretaus apdorojimo (MPP) architektūrą ir visiškai vektorizuotą vykdymo variklį. Sukurta realaus laiko analizei, daugiadimensinei analizei ir didelio lygiagretumo darbo krūviams, ji apdoroja duomenų rinkinius nuo gigabaitų iki petabaitų, neprarandant užklausų greičio. Išmanieji materializuoti vaizdai automatiškai atnaujinami duomenų įkėlimo metu ir skaidriai pasirenkami užklausos metu, o visiškai pritaikytas sąnaudomis pagrįstas optimizatorius užtikrina efektyvius vykdymo planus sudėtingiems sujungimams ir agregavimams.

Suderinamas su MySQL protokolu, „StarRocks“ natūraliai jungiasi prie BI įrankių, tokių kaip „Apache Superset“, „Grafana“ ir „Tableau“, be papildomų tvarkyklių. Jis palaiko tiesioginį išorinių duomenų ežerų užklausimą, įskaitant „Apache Hive“, „Iceberg“, „Delta Lake“ ir „Hudi“, ir integruojasi su „Kafka“, „Flink“ ir „Spark“, skirtomis srautiniam duomenų įkėlimui – visa tai iš vieno savarankiškai valdomo egzemplioriaus, kurį visiškai kontroliuoji.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės StarRocks savybės

Subsekundinės užklausos

Vektorizuotas vykdymo variklis ir išmanusis sąnaudomis pagrįstas optimizatorius užtikrina analizę per sekundės dalį didžiuliuose duomenų rinkiniuose be išankstinio agregavimo ar duomenų kubavimo.

Realaus laiko įkėlimas

Pirminio rakto modelis palaiko didelio pralaidumo įrašų atnaujinimą ir įterpimą bei tiesiogines paieškas, leidžiantis vienu metu vykdyti duomenų įkėlimą ir užklausų vykdymą dideliu mastu.

Duomenų ežero užklausos

Užklauskite Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ir Hudi lenteles tiesiogiai, naudodami išorinius katalogus – nereikia duomenų perkėlimo ar ETL srautų.

MySQL suderinamas

Prijunkite bet kurį MySQL klientą, BI įrankį ar duomenų srautą tiesiogiai prie „StarRocks“, naudodami standartinį MySQL protokolą be papildomų tvarkyklių.

Materializuoti vaizdai

Išmanieji materializuoti rodiniai automatiškai atnaujinami, kai keičiasi duomenys, ir užklausos metu skaidriai panaudojami, siekiant pagreitinti prietaisų skydelius ir ataskaitas.

Kodėl verta naudoti StarRocks Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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