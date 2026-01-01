Įdiek InvoiceShelf vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama atvirojo kodo sąskaitų faktūrų išrašymo platforma, skirta laisvai samdomiems specialistams ir mažoms įmonėms, anksčiau žinoma kaip Crater.
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Ką gali kurti su InvoiceShelf
InvoiceShelf yra savarankiškai talpinama sąskaitų faktūrų ir atsiskaitymų platforma laisvai samdomiems specialistams, konsultantams ir mažoms įmonėms, kurioms reikia profesionalaus sąskaitų faktūrų išrašymo sprendimo be mėnesinių SaaS mokesčių. Ji apima visą atsiskaitymo eigą: klientus, prekes, sąskaitas faktūras, sąmatas, išlaidas ir mokėjimus – su kelių valiutų, mokesčių tarifų ir pritaikomų PDF šablonų palaikymu.
Talpinant InvoiceShelf savo VPS serveryje, tavo finansiniai duomenys ir klientų įrašai išlieka privatūs infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Su integruota Stripe mokėjimo vartų integracija ir klientų portalu, kuriame klientai gali peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas faktūras internetu, tu gauni patobulintą atsiskaitymo patirtį be mokesčių už kiekvieną sąskaitą faktūrą ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės InvoiceShelf savybės
Sąskaitos faktūros ir sąmatos
Kurk profesionalias sąskaitas faktūras ir sąmatas su tinkinamais šablonais ir automatiniu PDF generavimu kiekvienam dokumentui.
Interneto mokėjimų platforma
Klientai gali peržiūrėti, atsisiųsti ir apmokėti sąskaitas faktūras internetu, naudodamiesi savitarnos portalu su integruotais „Stripe“ mokėjimo vartais.
Išlaidų sekimas
Registruok ir kategorizuok verslo išlaidas kartu su sąskaitomis faktūromis, kad visą finansinę informaciją turėtum vienoje vietoje.
Kelių valiutų palaikymas
Išrašykite sąskaitas klientams jų vietine valiuta, naudodami konfigūruojamus valiutų kursus ir sąskaitos valiutos pasirinkimą.
Mokesčių tvarkymas
Gali apibrėžti kelis mokesčių tarifus ir pritaikyti juos prekei arba sąskaitai faktūrai, kad galėtum tvarkyti PVM, GST ir kitas mokesčių struktūras.
Kodėl verta naudoti InvoiceShelf Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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