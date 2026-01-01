Įdiek WeKnora vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo LLM žinių platforma, kuri dokumentus paverčia užklausiama RAG, samprotavimo agentu ir savaime besitvarkančia viki.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WeKnora
„WeKnora“ yra atvirojo kodo, LLM pagrindu veikianti „Tencent“ žinių sistema, kuri išsklaidytus dokumentus paverčia užklausamais, samprotavimo gebėjimus turinčiais žinių ištekliais. Ji sujungia RAG pagrindu veikiantį klausimų atsakymų mechanizmą, „ReAct“ agentą daugiapakopiam samprotavimui ir „Wiki“ režimą, kuris neapdorotus dokumentus distiliuoja į savarankiškai palaikomą „markdown“ žinių bazę su interaktyviu žinių grafiku.
Savarankiškas „WeKnora“ talpinimas tavo nuosavame VPS leidžia visiškai kontroliuoti nuosavus dokumentus, įterpimus ir pokalbių istoriją. Prijunk bet kurį iš daugiau nei dvidešimties LLM teikėjų – „OpenAI“, „DeepSeek“, „Qwen“, „Claude“ arba vietinius „Ollama“ modelius – ir rinkis iš kelių vektorinių posistemių, nesiunčiant jautrių duomenų trečiųjų šalių paslaugoms.
Pagrindinės WeKnora savybės
Wiki režimas
Agentai pirminius dokumentus paverčia savaime prižiūrima „Markdown“ žinių baze su interaktyviu žinių grafiku, skirtu naršyti ryšius tarp sąvokų.
ReAct agentas
Daugiapakopis samprotavimo agentas autonomiškai koordinuoja duomenų paiešką, MCP įrankius ir interneto paiešką, kad tvarkytų sudėtingas užklausas, į kurias vienkartinis RAG negali atsakyti.
Gilus dokumentų analizavimas
Išdėstymą atpažįstantis išgavimas palaiko daugiau nei dešimt formatų, įskaitant PDF, Word, Excel, PowerPoint ir nuskaitytus vaizdus, išsaugodamas lenteles, paveikslėlius ir struktūrą.
Kelių LLM palaikymas
Prijunkite daugiau nei dvidešimt LLM teikėjų, įskaitant OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ir vietinius Ollama modelius, neprisirišdami prie vieno tiekėjo ir neindeksuodami iš naujo.
Žinių grafo išgavimas
Pasirenkama GraphRAG ir Neo4j integracija leidžia tarpdokumentinį samprotavimą ir ryšių užklausas, viršijančias plokščiosios vektorinės paieškos galimybes.
Automatinis integracijų sinchronizavimas
Tiesiogiai importuok dokumentus iš Feishu, Notion ir Yuque, kad tavo žinių bazė atitiktų sistemas, kurias tavo komanda jau naudoja.
Kodėl verta naudoti WeKnora Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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