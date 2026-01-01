Įdiek QloApps vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo viešbučių valdymo ir rezervavimo sistema su nuosavybės valdymo sistema, rezervavimo sistema ir viešbučio svetaine.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su QloApps
QloApps yra nemokama, atvirojo kodo viešbučių komercijos platforma, kuri viename diegime sujungia turto valdymo sistemą, tiesioginio rezervavimo sistemą ir klientams skirtą viešbučio svetainę. Viešbučių savininkai gali valdyti kambarių atsargas, kainas, mokesčius ir rezervacijas iš vieno valdymo pulto, priimdami rezervacijas tiesiogiai savo svetainėje ir nemokėdami komisinių trečiųjų šalių portalams.
Savarankiškai talpinant QloApps savo VPS serveryje, svečių duomenys, mokėjimų įrašai ir rezervacijų istorija lieka visiškai tavo kontrolėje, pašalinami mokesčiai už kiekvieną rezervaciją, būdingi talpinamoms rezervavimo paslaugoms, ir leidžia tau pritaikyti rezervavimo eigą, temą bei administravimo sistemą, kad atitiktų, kaip iš tikrųjų veikia tavo objektas.
Pagrindinės QloApps savybės
Tiesioginė užsakymų sistema
Priimk rezervacijas tiesiogiai savo viešbučio svetainėje su realaus laiko užimtumu, kainų planais ir momentiniais patvirtinimais – jokių komisinių trečiųjų šalių portalams.
Turto valdymas
Valdyk kambarius, kambarių tipus, kainų planus, sezonines kainas, mokesčius ir atsargas iš vienos administravimo sistemos, sukurtos atsižvelgiant į realius viešbučių darbo procesus.
Kelių viešbučių palaikymas
Valdykite kelis objektus iš vienos instaliacijos, nustatydami atskirus kambarius, kainas ir darbuotojų leidimus kiekvienam viešbučiui, bei turėdami konsoliduotas ataskaitas visai grupei.
Integruota viešbučio svetainė
Pristatykite klientams skirtą viešbučio svetainę su kambarių sąrašais, galerija, atsiliepimais ir kontaktų puslapiais, paruoštą naudoti – nereikės prižiūrėti atskiros TVS.
Moduliai ir priedai
Išplėskite rezervacijų srautus su mokėjimo vartais, kanalų valdytojais ir rinkodaros moduliais iš QloApps prekyvietės, nekeisdami pagrindinio kodo.
Svetainės kalbos ir valiuta
Aptarnauk tarptautinius svečius su integruotu daugiakalbiu ir daugiakursiu palaikymu, kurį gali konfigūruoti kiekvienai rinkai iš administratoriaus prietaisų skydelio.
Kodėl verta naudoti QloApps Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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