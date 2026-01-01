Įdiek ScyllaDB vienu spustelėjimu.
Didelio pralaidumo NoSQL duomenų bazė, visiškai suderinama su Apache Cassandra ir Amazon DynamoDB.
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Ką gali kurti su ScyllaDB
ScyllaDB yra atvirojo kodo, paskirstyta plačiajuostė NoSQL duomenų bazė, parašyta C++ kalba, naudojant „Seastar“ „shard-per-core“ architektūrą. Ji natūraliai palaiko „Cassandra Query Language“ (CQL) ir „Amazon DynamoDB“ API, todėl esamos „Cassandra“ ir „DynamoDB“ programos prisijungia be kodo pakeitimų, veikdamos su žymiai mažiau techninės įrangos.
ScyllaDB talpinimas savo VPS serveryje suteikia programoms nuspėjamą vienženklio milisekundžių vėlavimą laiko eilučių, daiktų interneto (IoT), pranešimų, sukčiavimo aptikimo ir vartotojų profilių darbo krūviams – be mokesčių už operaciją, be skaitymo/rašymo talpos apribojimų ir be priklausomybės nuo valdomos „Cassandra“ ar „DynamoDB“ pakopos.
Pagrindinės ScyllaDB savybės
Suderinama su Cassandra
Natiškai palaiko CQL ir visas Cassandra tvarkykles, todėl esamos Cassandra programos prisijungia pakeitus tik pagrindinio kompiuterio adresą.
DynamoDB API
Integruota Alternator sąsaja priima Amazon DynamoDB laidinį protokolą, leidžianti DynamoDB klientams veikti nepakeistiems savo talpinamoje infrastruktūroje.
Shard-Per-Core variklis
„Seastar“ karkasas priskiria po vieną segmentą kiekvienam procesoriaus branduoliui, skirtą vykdymui be užraktų ir be bendrinamų resursų, kuris apkrovos metu maksimaliai išnaudoja visus branduolius.
Integruotos Prometheus metrikos
Vietinis /metrics galinis taškas atskleidžia šimtus vidinių duomenų bazės parametrų, skirtų Prometheus, Grafana ir ScyllaDB stebėjimo paketui.
Eilutės lygio autorizavimas
„CassandraAuthorizer“ užtikrina leidimus pagal vaidmenis raktų erdvėms, lentelėms ir eilutėms, kad kiekviena programa prisijungtų su mažiausiomis reikalingomis teisėmis.
Tiesiškai plečiamas
Pridėkite mazgų, kad horizontaliai išplėstumėte pralaidumą ir saugyklą – klasteriai įprastai apima dešimtis mazgų, aptarnaujančių milijonus operacijų per sekundę.
Kodėl verta naudoti ScyllaDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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