Iki 69 % nuolaida ScyllaDB

Įdiek ScyllaDB vienu spustelėjimu.

Didelio pralaidumo NoSQL duomenų bazė, visiškai suderinama su Apache Cassandra ir Amazon DynamoDB.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ScyllaDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ScyllaDB

ScyllaDB yra atvirojo kodo, paskirstyta plačiajuostė NoSQL duomenų bazė, parašyta C++ kalba, naudojant „Seastar“ „shard-per-core“ architektūrą. Ji natūraliai palaiko „Cassandra Query Language“ (CQL) ir „Amazon DynamoDB“ API, todėl esamos „Cassandra“ ir „DynamoDB“ programos prisijungia be kodo pakeitimų, veikdamos su žymiai mažiau techninės įrangos.

ScyllaDB talpinimas savo VPS serveryje suteikia programoms nuspėjamą vienženklio milisekundžių vėlavimą laiko eilučių, daiktų interneto (IoT), pranešimų, sukčiavimo aptikimo ir vartotojų profilių darbo krūviams – be mokesčių už operaciją, be skaitymo/rašymo talpos apribojimų ir be priklausomybės nuo valdomos „Cassandra“ ar „DynamoDB“ pakopos.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ScyllaDB savybės

Suderinama su Cassandra

Natiškai palaiko CQL ir visas Cassandra tvarkykles, todėl esamos Cassandra programos prisijungia pakeitus tik pagrindinio kompiuterio adresą.

DynamoDB API

Integruota Alternator sąsaja priima Amazon DynamoDB laidinį protokolą, leidžianti DynamoDB klientams veikti nepakeistiems savo talpinamoje infrastruktūroje.

Shard-Per-Core variklis

„Seastar“ karkasas priskiria po vieną segmentą kiekvienam procesoriaus branduoliui, skirtą vykdymui be užraktų ir be bendrinamų resursų, kuris apkrovos metu maksimaliai išnaudoja visus branduolius.

Integruotos Prometheus metrikos

Vietinis /metrics galinis taškas atskleidžia šimtus vidinių duomenų bazės parametrų, skirtų Prometheus, Grafana ir ScyllaDB stebėjimo paketui.

Eilutės lygio autorizavimas

„CassandraAuthorizer“ užtikrina leidimus pagal vaidmenis raktų erdvėms, lentelėms ir eilutėms, kad kiekviena programa prisijungtų su mažiausiomis reikalingomis teisėmis.

Tiesiškai plečiamas

Pridėkite mazgų, kad horizontaliai išplėstumėte pralaidumą ir saugyklą – klasteriai įprastai apima dešimtis mazgų, aptarnaujančių milijonus operacijų per sekundę.

Kodėl verta naudoti ScyllaDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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