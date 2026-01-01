Iki 69 % nuolaida Sharkey

Įdiek Sharkey vienu spustelėjimu.

Federuotas mikroblogų serveris, paremtas Misskey, su patobulintu našumu, Mastodon API palaikymu ir šiuolaikiniu UX.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Sharkey vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Sharkey

„Sharkey“ yra „Misskey“ atšaka, sekanti pirminį projektą, kuri suteikia patobulintą socialinę patirtį fediverse tinkle. Ji natūraliai palaiko „ActivityPub“, todėl tavo bendruomenė gali sekti ir bendrauti su paskyromis „Mastodon“, „Pleroma“, „Akkoma“, „Pixelfed“ ir likusiame federaciniame tinkle be jokių tiltų.

Palyginti su pirminiu „Misskey“ projektu, „Sharkey“ prideda federacinį įrašų redagavimą, federacinius profilio fonus, „Mastodon“ kliento API suderinamumą ir dešimtis UX patobulinimų, paremtų bendruomenės atsiliepimais. Savarankiškai talpinant „Sharkey“ savo VPS serveryje, tavo laiko juosta, medija ir sekėjų tinklas lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokio platformos savininko, sprendžiančio, ką gali pasiekti.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Sharkey savybės

ActivityPub federacija

Prisijunk prie Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed ir visų kitų ActivityPub serverių, kad pasiektum visą fediverse iš savo instancijos.

Suderinama su Mastodon API

Naudok bet kurį trečiosios šalies „Mastodon“ klientą įrašams skelbti ir naršyti, vis dar pasinaudodamas „Misskey“ stiliaus funkcijomis sistemos viduje.

Pasirinktiniai jaustukai ir reakcijos

Įkelk serverio mastu pritaikytus jaustukus ir reaguok jais į bet kurį įrašą, kad laiko juostos taptų išraiškingais pokalbiais, pranokstančiais paprastą tekstą.

Federacinis poredagavimas

Redaguok savo įrašus po paskelbimo ir leisk, kad pakeitimas sklandžiai pasiektų nuotolinius egzempliorius, išsaugant visą redagavimo istoriją.

Antenos ir sąrašai

Kurk raktiniais žodžiais pagrįstas antenas ir kuruojamus naudotojų sąrašus, kad filtruotum laiko juostas, sektum temas ir niekada nepraleistum įrašų, kurie tau svarbūs.

Valdyk failus

Tvarkyk įkeltus vaizdus, vaizdo įrašus ir failus integruotoje disko saugykloje, naudojant aplankus, paiešką ir pakartotinį naudojimą visuose įrašuose ir profilio elementuose.

Kodėl verta naudoti Sharkey Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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