Įdiek Sharkey vienu spustelėjimu.
Federuotas mikroblogų serveris, paremtas Misskey, su patobulintu našumu, Mastodon API palaikymu ir šiuolaikiniu UX.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Sharkey
„Sharkey“ yra „Misskey“ atšaka, sekanti pirminį projektą, kuri suteikia patobulintą socialinę patirtį fediverse tinkle. Ji natūraliai palaiko „ActivityPub“, todėl tavo bendruomenė gali sekti ir bendrauti su paskyromis „Mastodon“, „Pleroma“, „Akkoma“, „Pixelfed“ ir likusiame federaciniame tinkle be jokių tiltų.
Palyginti su pirminiu „Misskey“ projektu, „Sharkey“ prideda federacinį įrašų redagavimą, federacinius profilio fonus, „Mastodon“ kliento API suderinamumą ir dešimtis UX patobulinimų, paremtų bendruomenės atsiliepimais. Savarankiškai talpinant „Sharkey“ savo VPS serveryje, tavo laiko juosta, medija ir sekėjų tinklas lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokio platformos savininko, sprendžiančio, ką gali pasiekti.
Pagrindinės Sharkey savybės
ActivityPub federacija
Prisijunk prie Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed ir visų kitų ActivityPub serverių, kad pasiektum visą fediverse iš savo instancijos.
Suderinama su Mastodon API
Naudok bet kurį trečiosios šalies „Mastodon“ klientą įrašams skelbti ir naršyti, vis dar pasinaudodamas „Misskey“ stiliaus funkcijomis sistemos viduje.
Pasirinktiniai jaustukai ir reakcijos
Įkelk serverio mastu pritaikytus jaustukus ir reaguok jais į bet kurį įrašą, kad laiko juostos taptų išraiškingais pokalbiais, pranokstančiais paprastą tekstą.
Federacinis poredagavimas
Redaguok savo įrašus po paskelbimo ir leisk, kad pakeitimas sklandžiai pasiektų nuotolinius egzempliorius, išsaugant visą redagavimo istoriją.
Antenos ir sąrašai
Kurk raktiniais žodžiais pagrįstas antenas ir kuruojamus naudotojų sąrašus, kad filtruotum laiko juostas, sektum temas ir niekada nepraleistum įrašų, kurie tau svarbūs.
Valdyk failus
Tvarkyk įkeltus vaizdus, vaizdo įrašus ir failus integruotoje disko saugykloje, naudojant aplankus, paiešką ir pakartotinį naudojimą visuose įrašuose ir profilio elementuose.
Kodėl verta naudoti Sharkey Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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