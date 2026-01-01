Įdiek Shlink vienu spustelėjimu.
Savitarnos URL trumpiklis su firminėmis trumpomis nuorodomis, paspaudimų analize, QR kodais ir pilna REST API.
Rinkis VPS planą Shlink
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Shlink
„Shlink“ yra galinga atvirojo kodo URL trumpinimo paslauga, kuri suteikia tau visišką nuosavybės teisę į tavo nuorodų infrastruktūrą. Skirtingai nei komercinės paslaugos, kurios primeta prekės ženklą, kainų lygius ar duomenų dalijimosi reikalavimus, „Shlink“ leidžia tau kurti firmines trumpąsias nuorodas savo domene be jokios trečiųjų šalių priklausomybės.
Savo VPS serveryje talpinant „Shlink“ reiškia, kad tavo paspaudimų duomenys, analizė ir nuorodų konfigūracijos lieka visiškai tavo kontrolėje. Turėdamas daugiau nei 4 600 „GitHub“ žvaigždučių, „Shlink“ yra patikrintas, aktyviai palaikomas projektas, kuriuo pasitiki įmonės, turinio kūrėjai ir kūrėjai, kuriems reikia patikimo URL trumpinimo be pardavėjo priklausomybės.
Pagrindinės Shlink savybės
Firminės trumposios nuorodos
Kurk trumpąsias nuorodas savo pasirinktiniame domene, išlaikydamas savo prekės ženklo nuoseklumą visame bendrinamame turinyje.
Spausk analitiką
Sekite išsamią paspaudimų statistiką, įskaitant geografinę vietą, įrenginio tipą ir nukreipimo duomenis kiekvienai trumpajai nuorodai.
QR kodo generavimas
Automatiškai generuojami QR kodai bet kokiai trumpajai nuorodai, paruošti spausdintinei medžiagai, pristatymams ir neprisijungus vykdomoms kampanijoms.
REST API prieiga
Programiškai kurti ir valdyti nuorodas naudojant visą REST API, leidžiantį integruoti su tavo esamais įrankiais ir darbo eigomis.
Nuorodos galiojimas ir saugumas
Nustatyk galiojimo datas ir apsaugok slaptažodžiu jautrias nuorodas, kad valdytum prieigą ir užtikrintum laikiną bendrinimą.
Kodėl verta naudoti Shlink Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu