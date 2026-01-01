Įdiek PatchMon vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama „Linux“ pataisų valdymo ir įrenginių stebėjimo platforma su naršyklėje veikiančiu SSH terminalu ir atitikties nuskaitymu.
Rinkis VPS planą PatchMon
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PatchMon
„PatchMon“ yra atvirojo kodo „Linux“ pataisų valdymo ir sistemų stebėjimo platforma, kuri suteikia sistemos administratoriams vieną valdymo pultą, skirtą stebėti, tvirtinti ir diegti pataisas visuose valdomuose „Linux“ serveriuose. Ji užtikrina paketų būklės matomumą realiuoju laiku, suderintą pataisų diegimą su tvirtinimo darbo eigomis, „OpenSCAP“ ir „CIS“ atitikties nuskaitymą, „Docker Bench“ saugumo auditą ir naršyklėje veikiantį SSH terminalą, kurį palaiko „Apache Guacamole“ – visa tai nereikalaujant jokio SSH kliento valdymo mašinoje.
Skirtingai nuo komercinių pataisų valdymo sprendimų, kurie apmokestina už kiekvieną mazgą, „PatchMon“ galima nemokamai talpinti patiems ir ji jungiasi prie valdomų serverių per lengvąjį agentą. Visa pataisų istorija, atitikties ataskaitos ir serverių sąrašas lieka jūsų infrastruktūroje, jokie duomenys nesiunčiami išorinėms paslaugoms.
Pagrindinės PatchMon savybės
Viso parko pataisų orkestravimas
Peržiūrėk laukiančius naujinimus visame savo Linux įrenginių parke, patvirtink pataisų paketus ir įdiek juos su planavimo ir atšaukimo valdymu iš vienos valdymo pulto.
Naršyklės SSH terminalas
Gali pasiekti bet kurį valdomą serverį tiesiogiai iš naršyklės per „Apache Guacamole“ terminalą – nereikia diegti SSH kliento ar persiųsti prievadų.
Atitikties skenavimas
Atlikite OpenSCAP, CIS benchmark ir Docker Bench saugumo patikras valdomuose serveriuose ir stebėkite atitikties būklę laikui bėgant, nenaudodami atskirų įrankių.
Realaus laiko paketo būklė
Pamatyk, kurie paketai yra pasenę, pažeidžiami arba trūkstami visuose valdomuose mazguose realiuoju laiku, su svarbos indikatoriais ir CVE nuorodomis.
Pataisų patvirtinimo darbo eigos
Būtinas aiškus patvirtinimas prieš diegiant pataisas į gamybos serverius, su audito žurnalais, kuriuose registruojama, kas, ką ir kada patvirtino.
Kodėl verta naudoti PatchMon Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Atlas CMMS
Savarankiškai talpinama CMMS, skirta darbo užsakymams, prevencinei priežiūrai ir turto sekimui
BunkerM
Viskas viename „Mosquitto“ MQTT brokeris su žiniatinklio vartotojo sąsaja, ACL redaktoriumi ir tiesioginiu stebėjimu