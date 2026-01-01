Iki 69 % nuolaida PatchMon

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Savo serveryje talpinama „Linux“ pataisų valdymo ir įrenginių stebėjimo platforma su naršyklėje veikiančiu SSH terminalu ir atitikties nuskaitymu.

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32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su PatchMon

„PatchMon“ yra atvirojo kodo „Linux“ pataisų valdymo ir sistemų stebėjimo platforma, kuri suteikia sistemos administratoriams vieną valdymo pultą, skirtą stebėti, tvirtinti ir diegti pataisas visuose valdomuose „Linux“ serveriuose. Ji užtikrina paketų būklės matomumą realiuoju laiku, suderintą pataisų diegimą su tvirtinimo darbo eigomis, „OpenSCAP“ ir „CIS“ atitikties nuskaitymą, „Docker Bench“ saugumo auditą ir naršyklėje veikiantį SSH terminalą, kurį palaiko „Apache Guacamole“ – visa tai nereikalaujant jokio SSH kliento valdymo mašinoje.

Skirtingai nuo komercinių pataisų valdymo sprendimų, kurie apmokestina už kiekvieną mazgą, „PatchMon“ galima nemokamai talpinti patiems ir ji jungiasi prie valdomų serverių per lengvąjį agentą. Visa pataisų istorija, atitikties ataskaitos ir serverių sąrašas lieka jūsų infrastruktūroje, jokie duomenys nesiunčiami išorinėms paslaugoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės PatchMon savybės

Viso parko pataisų orkestravimas

Peržiūrėk laukiančius naujinimus visame savo Linux įrenginių parke, patvirtink pataisų paketus ir įdiek juos su planavimo ir atšaukimo valdymu iš vienos valdymo pulto.

Naršyklės SSH terminalas

Gali pasiekti bet kurį valdomą serverį tiesiogiai iš naršyklės per „Apache Guacamole“ terminalą – nereikia diegti SSH kliento ar persiųsti prievadų.

Atitikties skenavimas

Atlikite OpenSCAP, CIS benchmark ir Docker Bench saugumo patikras valdomuose serveriuose ir stebėkite atitikties būklę laikui bėgant, nenaudodami atskirų įrankių.

Realaus laiko paketo būklė

Pamatyk, kurie paketai yra pasenę, pažeidžiami arba trūkstami visuose valdomuose mazguose realiuoju laiku, su svarbos indikatoriais ir CVE nuorodomis.

Pataisų patvirtinimo darbo eigos

Būtinas aiškus patvirtinimas prieš diegiant pataisas į gamybos serverius, su audito žurnalais, kuriuose registruojama, kas, ką ir kada patvirtino.

Kodėl verta naudoti PatchMon Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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