Įdiegti HuggingChat (pokalbių sąsają) vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „SvelteKit“ pokalbių sąsaja, kuri palaiko „HuggingChat“ ir jungiasi prie bet kurio su „OpenAI“ suderinamo modelio galinio taško.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su HuggingChat (Chat UI)
„HuggingChat“ (pokalbių vartotojo sąsaja) yra atvirojo kodo programinė įranga, naudojama huggingface.co/chat, sukurta „Hugging Face“ kaip patobulinta, pritaikoma vartotojo sąsaja dideliems kalbos modeliams. Skirtingai nei pardavėjo užrakintos pokalbių programos, ji palaiko „OpenAI“ API protokolą, todėl tas pats diegimas gali bendrauti su „Hugging Face Inference Providers“ maršrutizatoriumi, „OpenRouter“, vietiniu „llama.cpp“ serveriu, „Ollama“ ar bet kuriuo kitu suderinamu galiniu punktu, tiesiog pakeitus URL adresą ir raktą.
Savarankiškai priglobiant ją savo VPS serveryje, visos pokalbių sesijos, MCP įrankių iškvietimai ir įkelti failai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, tuo pačiu suteikiant prieigą prie tūkstančių atvirų ir nuosavybinių modelių per bet kurią pasirinktą išvadų teikimo posistemę.
Pagrindinės HuggingChat (Chat UI) savybės
Su „OpenAI“ suderinamas maršrutizatorius
Nukreipk į Hugging Face maršrutizatorių, OpenRouter, llama.cpp, Ollama arba bet kurį su OpenAI suderinamą URL ir akimirksniu pasieksi visą jų modelių katalogą.
Išmanusis visų kanalų maršrutizavimas
Integruotas LLM maršrutizatorius automatiškai parenka geriausią modelį pagal užklausą – daugiarūšį, įrankių iškvietimo arba numatytąjį – neatskleidžiant sudėtingumo galutiniams vartotojams.
MCP įrankio iškvietimas
Prijunk Model Context Protocol serverius, kad pokalbiai galėtų vykdyti interneto paiešką, kodą ir individualius įrankius, o rezultatai būtų perduodami atgal į pokalbį.
Daugiarūšiai pokalbiai
Siųsk vaizdus, priedus ir balso įvestį į regos ir „Whisper“ stiliaus modelius, kurie palaiko daugiamodales įvestis per pasirinktą teikėją.
Nuolatinė pokalbių istorija
Komplektuojama „MongoDB“ saugo pokalbius, nustatymus ir asistentus kiekvienam vartotojui, todėl istorija išlieka po perkrovimų ir seka vartotojus visuose įrenginiuose.
Pasirinktinis ženklinimas
Pakeiskite programėlės pavadinimą, aprašymą ir išteklius, norėdami išleisti visiškai firminį vidinį pokalbių produktą savo komandai ar klientams.
Kodėl verta naudoti HuggingChat (Chat UI) Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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