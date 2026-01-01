Iki 69 % nuolaida Text Generation Web UI

Įdiek „Text Generation Web UI“ vienu spustelėjimu.

Daug funkcijų turinti žiniatinklio sąsaja, skirta paleisti vietinius didelius kalbos modelius (LLM) su GGUF, GPTQ ir AWQ palaikymu CPU arba GPU.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „Text Generation Web UI“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Text Generation Web UI

„Text Generation Web UI“ yra atvirojo kodo „Gradio“ pagrindu sukurta sąsaja, skirta lokaliai įkelti, paleisti ir sąveikauti su dideliais kalbos modeliais. Ji palaiko daugiau modelių formatų nei praktiškai bet kuri kita savarankiškai talpinama LLM sąsaja – įskaitant GGUF per llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 ir Transformers – todėl tai yra pagrindinis įrankis vartotojams, kurie dirba su įvairiais modelių failais iš HuggingFace ir kuriems reikia visiško inferencijos parametrų valdymo.

Šis diegimas naudoja CPU optimizuotą versiją, kuri paleidžia GGUF kvantuotus modelius per llama.cpp posistemį – tai praktiška bet kuriame VPS be dedikuoto GPU. Įdėk bet kurį GGUF modelio failą į modelių tomą ir jis atsiras skirtuke „Modeliai“, paruoštas įkėlimui. Savarankiškas talpinimas leidžia tavo pokalbius, sistemos raginimus ir visus dokumentus, kuriuos bendrini su modeliu, laikyti tavo paties infrastruktūroje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Text Generation Web UI savybės

Daugiaformatis modelio palaikymas

Galima įkelti GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 ir „Transformers“ modelius iš tos pačios sąsajos, neperkonfigūruojant foninių sistemų ar perstatant konteinerio.

Kalbėtis, instruktuoti ir užrašinė

Trys skirtingi sąveikos režimai apima daugiapakopius pokalbius, struktūrizuotas užklausų ir atsakymų užduotis bei laisvos formos teksto generavimą viename įrankyje.

Charakterių ir asmenybių sistema

Apibrėžk išsamias DI personažų korteles su kilmės istorijomis, dialogų pavyzdžiais ir avatarais, kad suformuotum modelio elgesį įvairiose sesijose.

Su „OpenAI“ suderinama API

Įjunk pasirenkamą REST API 5000 prievade, kad prijungtum išorines programas, naudojant standartines OpenAI kliento bibliotekas, be kodo pakeitimų.

Plėtinių ekosistema

Bendruomenės plėtiniai prideda tokių galimybių kaip ilgalaikė atmintis, balso įvesties ir išvesties funkcijos, Stable Diffusion integravimas ir pritaikyti įrankiai.

CPU išvados be GPU

Vykdo GGUF kvantuotus modelius procesoriuje, naudojant llama.cpp – 3–7 milijardų parametrų modelis yra praktiškas standartiniame VPS su 8 GB RAM.

Kodėl verta naudoti Text Generation Web UI Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

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Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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