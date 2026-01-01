Įdiek „Text Generation Web UI“ vienu spustelėjimu.
Daug funkcijų turinti žiniatinklio sąsaja, skirta paleisti vietinius didelius kalbos modelius (LLM) su GGUF, GPTQ ir AWQ palaikymu CPU arba GPU.
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Ką gali kurti su Text Generation Web UI
„Text Generation Web UI“ yra atvirojo kodo „Gradio“ pagrindu sukurta sąsaja, skirta lokaliai įkelti, paleisti ir sąveikauti su dideliais kalbos modeliais. Ji palaiko daugiau modelių formatų nei praktiškai bet kuri kita savarankiškai talpinama LLM sąsaja – įskaitant GGUF per llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 ir Transformers – todėl tai yra pagrindinis įrankis vartotojams, kurie dirba su įvairiais modelių failais iš HuggingFace ir kuriems reikia visiško inferencijos parametrų valdymo.
Šis diegimas naudoja CPU optimizuotą versiją, kuri paleidžia GGUF kvantuotus modelius per llama.cpp posistemį – tai praktiška bet kuriame VPS be dedikuoto GPU. Įdėk bet kurį GGUF modelio failą į modelių tomą ir jis atsiras skirtuke „Modeliai“, paruoštas įkėlimui. Savarankiškas talpinimas leidžia tavo pokalbius, sistemos raginimus ir visus dokumentus, kuriuos bendrini su modeliu, laikyti tavo paties infrastruktūroje.
Pagrindinės Text Generation Web UI savybės
Daugiaformatis modelio palaikymas
Galima įkelti GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 ir „Transformers“ modelius iš tos pačios sąsajos, neperkonfigūruojant foninių sistemų ar perstatant konteinerio.
Kalbėtis, instruktuoti ir užrašinė
Trys skirtingi sąveikos režimai apima daugiapakopius pokalbius, struktūrizuotas užklausų ir atsakymų užduotis bei laisvos formos teksto generavimą viename įrankyje.
Charakterių ir asmenybių sistema
Apibrėžk išsamias DI personažų korteles su kilmės istorijomis, dialogų pavyzdžiais ir avatarais, kad suformuotum modelio elgesį įvairiose sesijose.
Su „OpenAI“ suderinama API
Įjunk pasirenkamą REST API 5000 prievade, kad prijungtum išorines programas, naudojant standartines OpenAI kliento bibliotekas, be kodo pakeitimų.
Plėtinių ekosistema
Bendruomenės plėtiniai prideda tokių galimybių kaip ilgalaikė atmintis, balso įvesties ir išvesties funkcijos, Stable Diffusion integravimas ir pritaikyti įrankiai.
CPU išvados be GPU
Vykdo GGUF kvantuotus modelius procesoriuje, naudojant llama.cpp – 3–7 milijardų parametrų modelis yra praktiškas standartiniame VPS su 8 GB RAM.
Kodėl verta naudoti Text Generation Web UI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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