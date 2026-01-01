Įdiek BroadcastChannel vienu spustelėjimu.
Paversk bet kurį viešą „Telegram“ kanalą į SEO optimizuotą mikroblogą be jokio kliento pusės „JavaScript“ ir su automatiniais RSS srautais.
Rinkis VPS planą BroadcastChannel
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su BroadcastChannel
BroadcastChannel yra atvirojo kodo, Astro varoma platforma, kuri viešuosius Telegram kanalus paverčia visapusiškais mikroblogais. Užuot palaikius tradicinę TVS, įrašus rašai Telegram, o BroadcastChannel sugeneruoja greitą, SEO optimizuotą svetainę, kurią tavo auditorija gali naršyti. Kiekviena žinutė tampa puslapiu su tinkamais metaduomenimis, svetainės žemėlapiu ir dvigubais RSS kanalais XML bei JSON formatais, skirtais kanalų skaitytuvams ir turinio agregatoriams.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS suteikia tau pasirinktinį domeną ir visišką tavo paskelbto turinio kontrolę, nepriklausant nuo Vercel, Cloudflare Pages ar bet kurios kitos trečiosios šalies talpinimo platformos. Gauta svetainė nesiunčia jokio JavaScript į naršyklę – ji greita bet kokiu ryšiu ir labai draugiška paieškos sistemų robotams.
Pagrindinės BroadcastChannel savybės
„Telegram“ kaip TVS
Rašyk įrašus Telegram kaip įprasta – BroadcastChannel juos paima ir automatiškai publikuoja tavo svetainėje be jokių papildomų veiksmų.
Nulinis klientas JavaScript
Puslapiai yra visiškai atvaizduojami serveryje, nesiunčiant jokio JavaScript į naršyklę, todėl užtikrinamas greitas įkėlimo laikas ir aukšti SEO rezultatai.
Integruoti RSS srautai
Kiekvienas tinklaraštis automatiškai gauna XML ir JSON RSS srautus, kad skaitytojai galėtų prenumeruoti naudodami bet kokį srautų agregatorių ar skaitymo programėlę.
SEO ir svetainės medis
Automatiškai generuojami svetainės žemėlapiai, tvarkingi URL adresai ir tinkamos meta žymės padaro jūsų turinį aptinkamą paieškos sistemose nuo pat pirmos dienos.
Socialinių nuorodų integravimas
Susiek Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky ir Discord profilius svetainės navigacijoje, nerašant jokio pasirinktinio kodo.
Kodėl verta naudoti BroadcastChannel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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