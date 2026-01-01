Įdiek Chartbrew vieno paspaudimo diegimu.
Atvirojo kodo ataskaitų teikimo platforma, kuri paverčia API, SQL ir NoSQL duomenis į tiesiogines ataskaitų lentas su dirbtinio intelekto asistentu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Chartbrew
„Chartbrew“ yra atvirojo kodo analizės ir ataskaitų teikimo platforma, sukurta komandoms, kurioms reikia sujungti duomenis iš kelių šaltinių į vieną gyvą prietaisų skydelį. Ji tiesiogiai jungiasi prie REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics ir daugelio SaaS įrankių, tada atvaizduoja diagramas, kurios atnaujinamos pagal tvarkaraštį be trečiųjų šalių ETL paslaugų.
„Chartbrew“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia API raktus, užklausų rezultatus ir klientų duomenis laikyti savo aplinkoje, pašalina kainodarą už vietą bendrinamuose prietaisų skydeliuose ir suteikia tau visišką kontrolę, kaip ataskaitos yra planuojamos, įterpiamos ir bendrinamos su klientais ar suinteresuotosiomis šalimis.
Pagrindinės Chartbrew savybės
Kelių šaltinių jungtys
Gauk duomenis iš REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore ir populiarių SaaS įrankių į vieną prietaisų skydelio rodinį.
DI diagramos asistentas
Aprašyk norimą diagramą paprasta anglų kalba ir leisk integruotam DI sugeneruoti užklausą bei vizualizaciją tau.
Suplanuotos ataskaitos
Atnaujink duomenų rinkinius pagal cron tvarkaraštį ir siųsk el. paštu arba „Slack“ momentines nuotraukas, kad suinteresuotosios šalys gautų naujus duomenis neprisijungus.
Įterpiami prietaisų skydeliai
Bendrinkite tik skaitomas viešąsias nuorodas arba įterpkite diagramas tiesiogiai į klientų portalus, intranetus ir išorines programas naudodami „iframe“.
Komandos bendradarbiavimas
Pakviesk komandos narius su vaidmenimis pagrįstais leidimais kartu kurti, peržiūrėti ir komentuoti prietaisų skydelius.
Kodėl verta naudoti Chartbrew Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.