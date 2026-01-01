Įdiek Maloja vienu spustelėjimu.
Savitarnos muzikos „scrobble“ duomenų bazė, kuri tavo klausymosi istoriją paverčia asmeninėmis topų lentelėmis, statistika ir Last.fm stiliaus profiliais.
Rinkis VPS planą Maloja
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Maloja
Maloja yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas muzikos skrobintojas — tarsi asmeninis Last.fm — kuris įrašo kiekvieną tavo grojamą kūrinį ir paverčia istoriją diagramomis, populiariausių atlikėjų reitingais, laiko pulso grafikais ir metinėmis santraukomis. Jis priima skroblus iš klientų, kurie jau palaiko Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers, ir tiesiogines API integracijas iš grotuvų, tokių kaip Plex, Jellyfin ir Navidrome.
Savarankiškai talpinant Maloja savo VPS serveryje, išsaugomas privatus, nuolatinis tavo klausymosi duomenų įrašas, užuot palikus juos trečiosios šalies platformoje, kuri gali užsidaryti, pakeisti kainodarą arba pakeisti duomenų pateikimo būdą. Kartu su metaduomenų praturtinimu iš Last.fm, Spotify, MusicBrainz ir TheAudioDB, tu gauni turtingą asmeninę muzikos prietaisų skydelį, kuris išlieka nepaisant tiekėjų kaitos.
Pagrindinės Maloja savybės
Asmeninės klausymosi diagramos
Naršykite geriausius atlikėjus, albumus ir kūrinius įvairiais pasirenkamais laikotarpiais, su reitingais, tendencijų linijomis ir palyginimais pagal laikotarpius.
Su Last.fm suderinama API
Priimk scrobble'us iš bet kurio kliento, kuris palaiko Last.fm API – telefonų, stalinių kompiuterių grotuvų, scenarijų – nerašant pasirinktinių adapterių.
Grotuvo integracijos
Gaukite skroblus tiesiogiai iš Plex, Jellyfin, Navidrome, daugelio skroblių, mpdscribble ir kitų bendruomenės sukurtų tiltų.
Pulsinio stiliaus laiko grafikai
Vizualizuok, kaip dažnai klausai konkrečių atlikėjų, albumų ar kūrinių per savaites, mėnesius ir metus, kad pastebėtum iš naujo atrastus ir intensyvaus klausymo periodus.
Meta duomenų praturtinimas
Gaukite atlikėjų nuotraukas ir albumų viršelius iš Last.fm, Spotify, MusicBrainz ir TheAudioDB, kad jūsų prietaisų skydelis atrodytų nepriekaištingai iškart po įdiegimo.
Last.fm proxy skrobline'imas
Pasirinktinai persiųsk gaunamus scrobbles į Last.fm, kad tavo esamas viešasis profilis būtų nuolat atnaujinamas, kol tu taip pat kuri privatų archyvą.
Kodėl verta naudoti Maloja Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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