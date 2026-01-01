Iki 69 % nuolaida Maloja

Įdiek Maloja vienu spustelėjimu.

Savitarnos muzikos „scrobble“ duomenų bazė, kuri tavo klausymosi istoriją paverčia asmeninėmis topų lentelėmis, statistika ir Last.fm stiliaus profiliais.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Maloja vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Maloja

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Maloja

Maloja yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas muzikos skrobintojas — tarsi asmeninis Last.fm — kuris įrašo kiekvieną tavo grojamą kūrinį ir paverčia istoriją diagramomis, populiariausių atlikėjų reitingais, laiko pulso grafikais ir metinėmis santraukomis. Jis priima skroblus iš klientų, kurie jau palaiko Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers, ir tiesiogines API integracijas iš grotuvų, tokių kaip Plex, Jellyfin ir Navidrome.

Savarankiškai talpinant Maloja savo VPS serveryje, išsaugomas privatus, nuolatinis tavo klausymosi duomenų įrašas, užuot palikus juos trečiosios šalies platformoje, kuri gali užsidaryti, pakeisti kainodarą arba pakeisti duomenų pateikimo būdą. Kartu su metaduomenų praturtinimu iš Last.fm, Spotify, MusicBrainz ir TheAudioDB, tu gauni turtingą asmeninę muzikos prietaisų skydelį, kuris išlieka nepaisant tiekėjų kaitos.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Maloja savybės

Asmeninės klausymosi diagramos

Naršykite geriausius atlikėjus, albumus ir kūrinius įvairiais pasirenkamais laikotarpiais, su reitingais, tendencijų linijomis ir palyginimais pagal laikotarpius.

Su Last.fm suderinama API

Priimk scrobble'us iš bet kurio kliento, kuris palaiko Last.fm API – telefonų, stalinių kompiuterių grotuvų, scenarijų – nerašant pasirinktinių adapterių.

Grotuvo integracijos

Gaukite skroblus tiesiogiai iš Plex, Jellyfin, Navidrome, daugelio skroblių, mpdscribble ir kitų bendruomenės sukurtų tiltų.

Pulsinio stiliaus laiko grafikai

Vizualizuok, kaip dažnai klausai konkrečių atlikėjų, albumų ar kūrinių per savaites, mėnesius ir metus, kad pastebėtum iš naujo atrastus ir intensyvaus klausymo periodus.

Meta duomenų praturtinimas

Gaukite atlikėjų nuotraukas ir albumų viršelius iš Last.fm, Spotify, MusicBrainz ir TheAudioDB, kad jūsų prietaisų skydelis atrodytų nepriekaištingai iškart po įdiegimo.

Last.fm proxy skrobline'imas

Pasirinktinai persiųsk gaunamus scrobbles į Last.fm, kad tavo esamas viešasis profilis būtų nuolat atnaujinamas, kol tu taip pat kuri privatų archyvą.

Kodėl verta naudoti Maloja Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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