Įdiek Scrypted vienu spustelėjimu.
Didelio našumo namų vaizdo integravimo platforma ir NVR su dirbtinio intelekto valdomomis išmaniosiomis aptikimo funkcijomis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Scrypted
Scrypted yra atvirojo kodo namų vaizdo integravimo platforma ir tinklo vaizdo įrašymo įrenginys (NVR), kuri apjungia IP kameras išmaniojo namo ekosistemose, įskaitant HomeKit, Google Home, Alexa ir Home Assistant. Jos aparatinės įrangos pagreitintas perkodavimas ir įskiepių architektūra užtikrina mažos delsos tiesiogines transliacijas ir patikimus įrašus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, be priklausomybės nuo tiekėjo.
Scrypted NVR įskiepis prideda nuolatinį įrašymą su dirbtinio intelekto (DI) pagrindu veikiančiais išmaniaisiais aptikimais, momentiniais judesio įspėjimais ir patogia mobiliąja bei darbalaukio programėle nuotoliniam stebėjimui. Savitarna tavo VPS serveryje suteikia tau visišką tavo medžiagos nuosavybę ir pašalina nuolatinius debesies prenumeratos mokesčius.
Pagrindinės Scrypted savybės
Išmaniojo namo integracija
Gali transliuoti kameras į HomeKit, Google Home, Alexa ir Home Assistant vienu metu iš vienos vieningos platformos.
24/7 NVR įrašymas
Įrašinėk visas kameras visą parą su „Scrypted NVR“ papildiniu ir peržiūrėk įrašus naudodamas intuityvią laiko juostos navigaciją.
Išmanūs DI aptikimai
Gali gauti išmaniuosius judesio, žmonių, transporto priemonių ir gyvūnų pranešimus, pagrįstus įrenginyje esančiais mašininio mokymosi modeliais.
Techninės įrangos spartinimas
Išnaudok GPU arba aparatinės įrangos spartinamą vaizdo dekodavimą sklandžioms, mažos delsos transliacijoms su minimaliu procesoriaus apkrovimu.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite funkcionalumą šimtais bendruomenės papildinių, palaikančių kameras, spynas, jutiklius ir išmaniuosius namų įrenginius.
Kodėl verta naudoti Scrypted Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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