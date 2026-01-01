Įdiek „Wallabag“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama vėlesnio skaitymo paslauga, kuri išsaugo ir išvalo interneto straipsnius, skirta netrukdomam skaitymui neprisijungus.
Rinkis VPS planą Wallabag
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wallabag
„Wallabag“ yra savarankiškai talpinama „skaityti vėliau“ programa, kuri išsaugo interneto straipsnius ir pašalina reklamas, naršymo elementus bei nereikalingą turinį, pateikdama tik tekstą ir paveikslėlius švariam, sutelktam skaitymui. Ji veikia kaip privati alternatyva „Pocket“ ir „Instapaper“ su visišku palaikymu neprisijungus.
Savarankiškas „Wallabag“ talpinimas VPS serveryje reiškia, kad tavo skaitymo sąrašas ir straipsnių archyvas yra saugomi tavo paties infrastruktūroje be trečiųjų šalių prieigos. Naršyklės plėtiniai, skirti „Chrome“ ir „Firefox“, leidžia išsaugoti straipsnius vienu paspaudimu, o mobiliosios programėlės, skirtos „iOS“ ir „Android“, leidžia skaityti neprisijungus kelyje. Importavimas iš „Pocket“ ir „Instapaper“ palengvina migraciją.
Pagrindinės Wallabag savybės
Aiškus straipsnių skaitymas
Wallabag išskiria straipsnių turinį ir pašalina reklamas, navigaciją bei blaškančius elementus, kad skaitymo patirtis būtų švari ir sutelkta.
Prieiga neprisijungus
Išsaugoti straipsniai sinchronizuojami su mobiliosiomis programėlėmis, skirtomis iOS ir Android, leidžiančiomis skaityti be interneto ryšio.
Naršyklės plėtiniai
Išsaugok straipsnius iš „Chrome“ ir „Firefox“ vienu paspaudimu, naudodamas oficialų „Wallabag“ naršyklės plėtinį.
Žymėjimas ir paieška
Tvarkyk išsaugotus straipsnius žymomis ir akimirksniu rask bet ką, naudodamas viso teksto paiešką visame savo skaitymo archyve.
Perkelti iš Pocket
Perkelk savo esamą skaitymo sąrašą iš Pocket ar Instapaper į Wallabag, neprarandant jokių išsaugotų straipsnių.
Kodėl verta naudoti Wallabag Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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