Įdiek LMS vienu spustelėjimu.
Lengvas savarankiškai talpinamas muzikos srautinio perdavimo serveris su Subsonic suderinamumo API, skirtu bet kokiam muzikos klientui.
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Ką gali kurti su LMS
LMS (lengvas muzikos serveris) yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas muzikos srautinio perdavimo serveris, parašytas C++ kalba, kuris tavo asmeninę muzikos biblioteką pateikia per greitą žiniatinklio vartotojo sąsają ir su Subsonic suderinamą API. Jis indeksuoja garso failų aplanką, išskiria metaduomenis ir viršelių iliustracijas, ir leidžia tau transliuoti iš bet kurios naršyklės arba iš dešimčių mobiliųjų ir stalinių programėlių, kurios jau palaiko Subsonic protokolą.
Savarankiškai talpinant LMS savo VPS serveryje, tavo muzikos kolekcija ir klausymosi istorija lieka tavo infrastruktūroje, vietoj srautinio perdavimo SaaS, kuris renka klausymosi duomenis. C++ vykdymo aplinka yra pakankamai maža, kad tilptų į kuklius VPS planus, o Subsonic API reiškia, kad esami mėgstami klientai, tokie kaip substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music ir play:Sub, veikia iš karto, nereikalaujant kurti individualių integracijų.
Pagrindinės LMS savybės
Su „Subsonic“ suderinama API
Veikia su plačia „Subsonic“ klientų ekosistema „iOS“, „Android“, „macOS“, „Windows“ ir „Linux“ platformose be jokio pasirinktinio adapterio.
Išmaniosios rekomendacijos
Sukuriami panašių atlikėjų ir kūrinių klasteriai pagal žymas ir klausymosi istoriją, kad veiktų automatinis paleidimas, radijo režimas ir atradimai.
Last.fm skrobblingas
Siunčia grojimus į Last.fm arba savarankiškai talpinamas alternatyvas, tokias kaip Maloja, išlaikant vieningą klausymosi istoriją visuose įrenginiuose.
Daugelio naudotojų paskyros
Kiekvienas vartotojas gauna savo grojaraščius, įvertinimus, klausymosi istoriją ir pažymėtus kūrinius, nors dalijasi ta pačia pagrindine biblioteka.
Tik skaitomas bibliotekos prijungimas
Muzikos katalogas yra prijungtas tik skaitymui, todėl serveris negali atsitiktinai modifikuoti tavo garso failų nuskaitymo ar perkodavimo metu.
Lengvas C++ branduolys
Sukompiliuotas C++ demonas ir SQLite užima mažai vietos diske ir atmintyje, palikdamas vietos likusioms tavo savarankiškai priglobtoms paslaugoms.
Kodėl verta naudoti LMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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