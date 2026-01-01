Įdiek WBO vienu paspaudimu.
Realaus laiko bendradarbiavimo interaktyvi lenta, skirta komandos idėjų generavimui, nuotoliniams susitikimams ir vizualiniam planavimui bendroje erdvėje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WBO
WBO (internetinė lenta) yra savarankiškai talpinama realaus laiko bendradarbiavimo lenta, kuri leidžia keliems vartotojams piešti, rašyti ir daryti žymas bendroje neribotoje drobėje vienu metu. Ji palaiko laisvą piešimą, geometrines figūras, teksto ir paveikslėlių įterpimą su momentiniu sinchronizavimu tarp visų prisijungusių dalyvių.
Savarankiškas WBO talpinimas VPS serveryje suteikia komandoms privačią lentą, kuri išlieka aktyvi tarp sesijų, neatskleidžiant turinio trečiųjų šalių paslaugoms. Nuolatinė drobė išlieka pasiekiama stabiliu URL adresu nuolatiniams projektams, todėl ji idealiai tinka nuotoliniam sprinto planavimui, mokymui, techninėms diagramoms ir kūrybinėms idėjų generavimo sesijoms.
Pagrindinės WBO savybės
Bendradarbiavimas realiu laiku
Keli vartotojai vienu metu piešia ir žymi toje pačioje drobėje, o sinchronizavimas vyksta akimirksniu ir nereikia jokio atnaujinimo.
Nuolatinė drobė
Lentos turinys išsaugomas automatiškai ir pasiekiamas tuo pačiu URL adresu kaskart prisijungus dalyviams.
Piešimo įrankiai
Laisvos formos piešimas, geometrinės figūros, teksto žymos ir paveikslėlių įkėlimas apima visas baltosios lentos naudojimo galimybes.
Nereikia paskyros
Kiekvienas, turintis interaktyvios lentos URL, gali prisijungti ir iškart prisidėti be registracijos ar prisijungimo kliūčių.
Kodėl verta naudoti WBO Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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