Įdiek NetBird klientą vienu spustelėjimu
WireGuard pagrindu veikiantis tinklinis VPN klientas, jungiantis tavo VPS prie saugaus privataus tinklo su nulinio pasitikėjimo prieigos valdymu.
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Ką gali kurti su NetBird Client
„NetBird“ klientas yra modernus VPN sprendimas, kuris sukuria „WireGuard“ pagrindu veikiančius perdangos tinklus tarp įrenginių be sudėtingos serverio konfigūracijos. Jis automatiškai užmezga tiesioginius ryšius su įmonės lygio funkcijomis, įskaitant SSO integravimą, daugiapakopį autentifikavimą ir detalias prieigos politikas – visa tai valdoma per centrinį valdymo pultą be tradicinio VPN mazgo.
Paleidus „NetBird“ klientą savo VPS, jūsų debesų infrastruktūra prijungiama prie privataus „NetBird“ tinklo, užtikrinant saugią, šifruotą prieigą prie paslaugų ir išteklių visoje jūsų aplinkoje, tuo pačiu metu jautrias darbo apkrovas visiškai atskiriant nuo viešojo interneto ir paliekant jas jūsų visiškoje kontrolėje.
Pagrindinės NetBird Client savybės
WireGuard tinklinis tinklas
Automatiškai sukuria tiesioginius lygiaverčius „WireGuard“ tunelius tarp įrenginių, užtikrindama didelio našumo šifruotą ryšį be centrinio VPN serverio siauros vietos.
Nulinio pasitikėjimo prieigos kontrolė
Detalios tinklo politikos tiksliai nustato, kurie įrenginiai ir vartotojai gali pasiekti kokius išteklius, užtikrindamos mažiausių privilegijų prieigą visoje tavo infrastruktūroje.
SSO ir MFA integracija
Integruojasi su populiariais tapatybės tiekėjais, skirtais vienkartiniam prisijungimui ir daugiafaktoriniam autentifikavimui, suteikdamas įmonės lygio saugumą tavo privačiam tinklui be papildomų įrankių.
Automatinis NAT pralaidumas
Integruotas „hole-punching“ ir relinis atsarginis ryšys užtikrina patikimą ryšį net kai įrenginiai yra už ugniasienių ar ribojančio NAT, nereikalaujant rankinio prievadų persiuntimo.
Kvantams atsparus šifravimas
Pasirenkama „Rosenpass“ integracija prideda pokvantinį raktų keitimą prie „WireGuard“, apsaugodama tavo šifruotus tunelius ateičiai nuo kylančių grėsmių.
Kodėl verta naudoti NetBird Client Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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