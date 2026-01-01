Iki 69 % nuolaida NetBird Client

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WireGuard pagrindu veikiantis tinklinis VPN klientas, jungiantis tavo VPS prie saugaus privataus tinklo su nulinio pasitikėjimo prieigos valdymu.

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5,49/mėn.
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Įdiek NetBird klientą vienu spustelėjimu

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su NetBird Client

„NetBird“ klientas yra modernus VPN sprendimas, kuris sukuria „WireGuard“ pagrindu veikiančius perdangos tinklus tarp įrenginių be sudėtingos serverio konfigūracijos. Jis automatiškai užmezga tiesioginius ryšius su įmonės lygio funkcijomis, įskaitant SSO integravimą, daugiapakopį autentifikavimą ir detalias prieigos politikas – visa tai valdoma per centrinį valdymo pultą be tradicinio VPN mazgo.

Paleidus „NetBird“ klientą savo VPS, jūsų debesų infrastruktūra prijungiama prie privataus „NetBird“ tinklo, užtikrinant saugią, šifruotą prieigą prie paslaugų ir išteklių visoje jūsų aplinkoje, tuo pačiu metu jautrias darbo apkrovas visiškai atskiriant nuo viešojo interneto ir paliekant jas jūsų visiškoje kontrolėje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės NetBird Client savybės

WireGuard tinklinis tinklas

Automatiškai sukuria tiesioginius lygiaverčius „WireGuard“ tunelius tarp įrenginių, užtikrindama didelio našumo šifruotą ryšį be centrinio VPN serverio siauros vietos.

Nulinio pasitikėjimo prieigos kontrolė

Detalios tinklo politikos tiksliai nustato, kurie įrenginiai ir vartotojai gali pasiekti kokius išteklius, užtikrindamos mažiausių privilegijų prieigą visoje tavo infrastruktūroje.

SSO ir MFA integracija

Integruojasi su populiariais tapatybės tiekėjais, skirtais vienkartiniam prisijungimui ir daugiafaktoriniam autentifikavimui, suteikdamas įmonės lygio saugumą tavo privačiam tinklui be papildomų įrankių.

Automatinis NAT pralaidumas

Integruotas „hole-punching“ ir relinis atsarginis ryšys užtikrina patikimą ryšį net kai įrenginiai yra už ugniasienių ar ribojančio NAT, nereikalaujant rankinio prievadų persiuntimo.

Kvantams atsparus šifravimas

Pasirenkama „Rosenpass“ integracija prideda pokvantinį raktų keitimą prie „WireGuard“, apsaugodama tavo šifruotus tunelius ateičiai nuo kylančių grėsmių.

Kodėl verta naudoti NetBird Client Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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