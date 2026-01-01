Įdiek Apache Guacamole vienu spustelėjimu.
Nuotolinio darbalaukio šliuzas be kliento programos, leidžiantis pasiekti RDP, SSH, VNC ir Telnet jungtis tiesiogiai iš tavo žiniatinklio naršyklės.
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Ką gali kurti su Apache Guacamole
Apache Guacamole yra nuotolinio darbalaukio šliuzas be kliento programinės įrangos, kuris leidžia tau pasiekti RDP, VNC, SSH ir Telnet serverius iš bet kurios modernios žiniatinklio naršyklės – be jokių papildinių, be vietinės kliento programinės įrangos ir be jokio įrenginio nustatymo. Naršyklė apdoroja atvaizdavimą, o serverio pusės demonas verčia protokolus, todėl nuotolinė prieiga tampa tokia pat paprasta, kaip URL atidarymas.
Savarankiškai talpinant Guacamole savo VPS serveryje, tavo serveris paverčiamas centriniu šuolio mazgu (jump host) nuotolinių mašinų valdymui bet kurioje pasaulio vietoje. Integruotas vartotojų valdymas, audito žurnalai ir ryšio bendrinimas daro jį vienodai naudingu individualiems administratoriams ir mažoms komandoms, išlaikant kiekvieną kredencialą ir sesiją tavo tiesioginėje kontrolėje.
Pagrindinės Apache Guacamole savybės
Prieiga prie naršyklės be kliento
Prisijunk prie bet kurio RDP, VNC, SSH ar Telnet serverio tiesiai iš naršyklės skirtuko – nereikia jokios kliento programinės įrangos, jokių papildinių, jokių ugniasienės apėjimų.
Daugia-protokolinis palaikymas
Integruoti adapteriai, skirti RDP, VNC, SSH, Telnet ir Kubernetes, patenkina kasdienius administratorių, kūrėjų ir saugumo komandų poreikius.
Centralizuoti prisijungimo duomenys
Saugok serverio slaptažodžius, SSH raktus ir sertifikatus vieną kartą „Guacamole“ sistemoje ir suteik vartotojams prieigą, niekada neatskleisdamas pagrindinių paslapčių.
Naudotojų ir grupių valdymas
Teisės pagal vaidmenis, LDAP ir SAML integravimas bei prieigos taisyklės kiekvienam ryšiui padeda didelėms komandoms išlikti organizuotoms, augant ryšių sąrašui.
Sesijų įrašymas ir auditas
Pasirenkamasis sesijų įrašymas ir išsamūs veiklos žurnalai palengvina auditą, kas, kur prisijungė ir ką veikė.
Kodėl verta naudoti Apache Guacamole Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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