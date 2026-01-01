Iki 69 % nuolaida Apache Guacamole

Įdiek Apache Guacamole vienu spustelėjimu.

Nuotolinio darbalaukio šliuzas be kliento programos, leidžiantis pasiekti RDP, SSH, VNC ir Telnet jungtis tiesiogiai iš tavo žiniatinklio naršyklės.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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Įdiek Apache Guacamole vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
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100 GB NVMe disko talpa
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69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Guacamole

Apache Guacamole yra nuotolinio darbalaukio šliuzas be kliento programinės įrangos, kuris leidžia tau pasiekti RDP, VNC, SSH ir Telnet serverius iš bet kurios modernios žiniatinklio naršyklės – be jokių papildinių, be vietinės kliento programinės įrangos ir be jokio įrenginio nustatymo. Naršyklė apdoroja atvaizdavimą, o serverio pusės demonas verčia protokolus, todėl nuotolinė prieiga tampa tokia pat paprasta, kaip URL atidarymas.

Savarankiškai talpinant Guacamole savo VPS serveryje, tavo serveris paverčiamas centriniu šuolio mazgu (jump host) nuotolinių mašinų valdymui bet kurioje pasaulio vietoje. Integruotas vartotojų valdymas, audito žurnalai ir ryšio bendrinimas daro jį vienodai naudingu individualiems administratoriams ir mažoms komandoms, išlaikant kiekvieną kredencialą ir sesiją tavo tiesioginėje kontrolėje.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Guacamole savybės

Prieiga prie naršyklės be kliento

Prisijunk prie bet kurio RDP, VNC, SSH ar Telnet serverio tiesiai iš naršyklės skirtuko – nereikia jokios kliento programinės įrangos, jokių papildinių, jokių ugniasienės apėjimų.

Daugia-protokolinis palaikymas

Integruoti adapteriai, skirti RDP, VNC, SSH, Telnet ir Kubernetes, patenkina kasdienius administratorių, kūrėjų ir saugumo komandų poreikius.

Centralizuoti prisijungimo duomenys

Saugok serverio slaptažodžius, SSH raktus ir sertifikatus vieną kartą „Guacamole“ sistemoje ir suteik vartotojams prieigą, niekada neatskleisdamas pagrindinių paslapčių.

Naudotojų ir grupių valdymas

Teisės pagal vaidmenis, LDAP ir SAML integravimas bei prieigos taisyklės kiekvienam ryšiui padeda didelėms komandoms išlikti organizuotoms, augant ryšių sąrašui.

Sesijų įrašymas ir auditas

Pasirenkamasis sesijų įrašymas ir išsamūs veiklos žurnalai palengvina auditą, kas, kur prisijungė ir ką veikė.

Kodėl verta naudoti Apache Guacamole Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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