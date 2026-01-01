Iki 69 % nuolaida Linkwarden

Įdiek Linkwarden vienu spustelėjimu.

Bendradarbiavimo žymių tvarkyklė, kuri archyvuoja visų tinklalapių momentines kopijas, kad išsaugoti saitai niekada neišnyktų.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Linkwarden vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Linkwarden

Linkwarden yra savarankiškai talpinama žymių tvarkyklė, kuri sprendžia nuorodų gedimo problemą automatiškai archyvuodama viso puslapio momentines kopijas – įskaitant paveikslėlius ir formatavimą – tuo metu, kai išsaugai nuorodą. Tavo žymės išlieka skaitomos net po daugelio metų, nepriklausomai nuo to, kas nutinka originaliam URL. Kolekcijos, žymės, paryškinimai ir anotacijos leidžia tau kurti struktūrizuotas žinių bazes, o ne plokščius nuorodų sąrašus.

Savarankiškas Linkwarden talpinimas suteikia tau neribotą archyvavimą, apribotą tik tavo VPS saugyklos dydžiu, visišką privatumą dėl tavo naršymo įpročių ir jokios rizikos prarasti ilgus metus kauptas žymes dėl debesies paslaugos uždarymo ar kainodaros modelio pakeitimo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Linkwarden savybės

Viso puslapio archyvavimas

Automatiškai užfiksuoja visus puslapio momentinius vaizdus su paveikslėliais, išsaugodamas žymėtą turinį net kai originalios svetainės tampa nepasiekiamos.

Kolekcijos ir Žymos

Tvarkyk žymes į pavadintas kolekcijas su pasirinktinėmis žymėmis ir anotacijomis, kad sukurtum struktūrizuotas, ieškomas žinių bazes.

Kelių naudotojų bendradarbiavimas

Dalinkis kolekcijomis su komandos nariais ir valdyk prieigą naudojant individualias naudotojų teises, skirtas komandos tyrimams ir žinių dalijimuisi.

Viso teksto paieška

Ieškok archyvuotame puslapio turinyje, pavadinimuose, aprašuose ir anotacijose, kad akimirksniu rastum bet ką savo kolekcijoje.

Naršyklės plėtiniai

Išsaugok puslapius tiesiai iš „Chrome“ ar „Firefox“ vienu paspaudimu, plėtiniui išsaugant turinį, kol jis dar nedingo.

Kodėl verta naudoti Linkwarden Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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