Įdiek Linkwarden vienu spustelėjimu.
Bendradarbiavimo žymių tvarkyklė, kuri archyvuoja visų tinklalapių momentines kopijas, kad išsaugoti saitai niekada neišnyktų.
Rinkis VPS planą Linkwarden
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Linkwarden
Linkwarden yra savarankiškai talpinama žymių tvarkyklė, kuri sprendžia nuorodų gedimo problemą automatiškai archyvuodama viso puslapio momentines kopijas – įskaitant paveikslėlius ir formatavimą – tuo metu, kai išsaugai nuorodą. Tavo žymės išlieka skaitomos net po daugelio metų, nepriklausomai nuo to, kas nutinka originaliam URL. Kolekcijos, žymės, paryškinimai ir anotacijos leidžia tau kurti struktūrizuotas žinių bazes, o ne plokščius nuorodų sąrašus.
Savarankiškas Linkwarden talpinimas suteikia tau neribotą archyvavimą, apribotą tik tavo VPS saugyklos dydžiu, visišką privatumą dėl tavo naršymo įpročių ir jokios rizikos prarasti ilgus metus kauptas žymes dėl debesies paslaugos uždarymo ar kainodaros modelio pakeitimo.
Pagrindinės Linkwarden savybės
Viso puslapio archyvavimas
Automatiškai užfiksuoja visus puslapio momentinius vaizdus su paveikslėliais, išsaugodamas žymėtą turinį net kai originalios svetainės tampa nepasiekiamos.
Kolekcijos ir Žymos
Tvarkyk žymes į pavadintas kolekcijas su pasirinktinėmis žymėmis ir anotacijomis, kad sukurtum struktūrizuotas, ieškomas žinių bazes.
Kelių naudotojų bendradarbiavimas
Dalinkis kolekcijomis su komandos nariais ir valdyk prieigą naudojant individualias naudotojų teises, skirtas komandos tyrimams ir žinių dalijimuisi.
Viso teksto paieška
Ieškok archyvuotame puslapio turinyje, pavadinimuose, aprašuose ir anotacijose, kad akimirksniu rastum bet ką savo kolekcijoje.
Naršyklės plėtiniai
Išsaugok puslapius tiesiai iš „Chrome“ ar „Firefox“ vienu paspaudimu, plėtiniui išsaugant turinį, kol jis dar nedingo.
Kodėl verta naudoti Linkwarden Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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