Įdiek Bluesky PDS vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas asmeninių duomenų serveris Bluesky tinklui, suteikiantis tau visišką tavo socialinės tapatybės ir turinio nuosavybę.
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Ką gali kurti su Bluesky PDS
„Bluesky“ PDS (asmeninių duomenų serveris) yra pagrindinis komponentas, leidžiantis dalyvauti „Bluesky“ socialiniame tinkle tavo sąlygomis. Sukurtas pagal AT protokolą, jis saugo tavo socialinį grafiką, įrašus ir mediją, valdo tavo decentralizuotą tapatybę (DID) ir sinchronizuojasi su platesniu „Bluesky“ tinklu – visa tai nepriklausomai nuo jokios vienos įmonės ar platformos.
Valdant savo PDS, tavo turinys ir sekėjų ryšiai yra perkeliami: jei kada nors pakeisi talpinimo paslaugų teikėją, tavo duomenys keliaus kartu su tavimi. Šiame diegime yra nuolatinė saugykla, „pdsadmin“ valdymo įrankis ir visiška integracija su „Bluesky“ pakeitimų ir programų peržiūros paslaugomis, kad galėtum naudoti bet kurį su „Bluesky“ suderinamą klientą iškart po nustatymo.
Pagrindinės Bluesky PDS savybės
Visiška duomenų nuosavybė
Tavo įrašai, patinka ir socialinis grafikas yra saugomi tavo serveryje, naudojant AT protokolą, todėl jie yra visiškai perkeliami ir nepriklausomi nuo jokios vienos platformos.
Decentralizuota tapatybė
PDS valdo tavo DID (decentralizuotą identifikatorių), suteikdamas tau nuolatinę, savarankišką tapatybę, kurios negali atšaukti trečiosios šalies paslauga.
Pasirinktiniai domenų adresai
Patalpink savo Bluesky vartotojo vardą savo domene, sustiprindamas savo tapatybę ir padarydamas savo buvimą nepainiojamai tavo.
Pilnas Tinklo Suderinamumas
Automatiškai sinchronizuojasi su „Bluesky“ rele, kad tavo turinys atsirastų pasauliniame sraute ir būtų pasiekiamas iš bet kurio „Bluesky“ kliento ar programėlės.
Integruoti administratoriaus įrankiai
Pridėtas pdsadmin įrankis leidžia tau valdyti paskyras, keisti raktus ir tvarkyti serverio administravimo užduotis tiesiogiai iš komandų eilutės.
Kodėl verta naudoti Bluesky PDS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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