Įdiekite „Plex“ vienu spustelėjimu.
Populiariausias pasaulyje savo serveryje talpinamas medijos serveris, skirtas filmų, TV laidų, muzikos ir nuotraukų transliavimui į bet kurį įrenginį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Plex
„Plex“ paverčia tavo asmeninę medijos kolekciją į ištobulintą srautinio perdavimo paslaugą, konkuruojančią su „Netflix“ ar „Spotify“. Ji automatiškai gauna plakatų iliustracijas, aprašymus, aktorių detales ir įvertinimus tavo filmams, TV laidoms ir muzikai – paversdama neapdorotus failus gražiai sutvarkyta biblioteka, pasiekiama iš bet kurio įrenginio ar vietos.
Plex savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau prieinamumą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, nepriklausomai nuo namų interneto veikimo laiko, skirtą procesorių sklandžiam kelių vienu metu vykstančių srautų perkodavimui ir verslo lygio įkėlimo pralaidumą, kad nuotolinė prieiga niekada nestrigtų – net ir su 4K turiniu.
Pagrindinės Plex savybės
Universalus įrenginių palaikymas
Vietinės programėlės, skirtos iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, išmaniesiems televizoriams, žaidimų konsolėms ir interneto naršyklėms, užtikrina, kad tavo biblioteka būtų pasiekiama iš kiekvieno tavo turimo ekrano.
Automatiniai meta duomenys
„Plex“ automatiškai iš TMDb, TVDb ir „MusicBrainz“ gauna plakatų iliustracijas, įvertinimus, aktorių informaciją ir aprašymus, neapdorotus failus paversdamas profesionaliai kataloguota kolekcija.
Techninės įrangos perkodavimas
„Intel Quick Sync“, „NVIDIA NVENC“ ir „AMD AMF“ spartinimas konvertuoja vaizdo įrašus realiuoju laiku, kad bet kuris įrenginys galėtų atkurti bet kokį formatą be buferizavimo ar kokybės praradimo.
Tiesioginė TV ir DVR
Sujunk Plex su suderinamu imtuvu, kad įrašytum antžemines transliacijas ir sukurtum asmeninį DVR, kuris pakeičia kabelinę televiziją nemokamais vietiniais kanalais ir leis žiūrėti programas atidėtu laiku.
Valdomos vartotojų paskyros
Sukurk atskirus profilius kiekvienam šeimos nariui su individualia žiūrėjimo istorija, tėvų kontrole ir turinio įvertinimo filtrais – viskas valdoma iš vieno administratoriaus skydelio.
Kodėl verta naudoti Plex Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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