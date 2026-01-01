Iki 69 % nuolaida Plex

Įdiekite „Plex“ vienu spustelėjimu.

Populiariausias pasaulyje savo serveryje talpinamas medijos serveris, skirtas filmų, TV laidų, muzikos ir nuotraukų transliavimui į bet kurį įrenginį.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „Plex“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Plex

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Plex

„Plex“ paverčia tavo asmeninę medijos kolekciją į ištobulintą srautinio perdavimo paslaugą, konkuruojančią su „Netflix“ ar „Spotify“. Ji automatiškai gauna plakatų iliustracijas, aprašymus, aktorių detales ir įvertinimus tavo filmams, TV laidoms ir muzikai – paversdama neapdorotus failus gražiai sutvarkyta biblioteka, pasiekiama iš bet kurio įrenginio ar vietos.

Plex savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau prieinamumą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, nepriklausomai nuo namų interneto veikimo laiko, skirtą procesorių sklandžiam kelių vienu metu vykstančių srautų perkodavimui ir verslo lygio įkėlimo pralaidumą, kad nuotolinė prieiga niekada nestrigtų – net ir su 4K turiniu.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Plex savybės

Universalus įrenginių palaikymas

Vietinės programėlės, skirtos iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, išmaniesiems televizoriams, žaidimų konsolėms ir interneto naršyklėms, užtikrina, kad tavo biblioteka būtų pasiekiama iš kiekvieno tavo turimo ekrano.

Automatiniai meta duomenys

„Plex“ automatiškai iš TMDb, TVDb ir „MusicBrainz“ gauna plakatų iliustracijas, įvertinimus, aktorių informaciją ir aprašymus, neapdorotus failus paversdamas profesionaliai kataloguota kolekcija.

Techninės įrangos perkodavimas

„Intel Quick Sync“, „NVIDIA NVENC“ ir „AMD AMF“ spartinimas konvertuoja vaizdo įrašus realiuoju laiku, kad bet kuris įrenginys galėtų atkurti bet kokį formatą be buferizavimo ar kokybės praradimo.

Tiesioginė TV ir DVR

Sujunk Plex su suderinamu imtuvu, kad įrašytum antžemines transliacijas ir sukurtum asmeninį DVR, kuris pakeičia kabelinę televiziją nemokamais vietiniais kanalais ir leis žiūrėti programas atidėtu laiku.

Valdomos vartotojų paskyros

Sukurk atskirus profilius kiekvienam šeimos nariui su individualia žiūrėjimo istorija, tėvų kontrole ir turinio įvertinimo filtrais – viskas valdoma iš vieno administratoriaus skydelio.

Kodėl verta naudoti Plex Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

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