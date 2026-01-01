Įdiek Yao vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo programų vykdymo aplinka ir DI agentų karkasas, skirtas kurti interneto programas ir API naudojant JSON konfigūraciją.
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Ką gali kurti su Yao
Yao yra atvirojo kodo pilnojo paketo programų vykdymo aplinka, leidžianti kūrėjams kurti žiniatinklio programas, REST API ir administratoriaus valdymo pultus rašant JSON ir YAML konfigūracijos failus, o ne backend kodą. Iš pradžių buvęs „low-code“ variklis, Yao v1.0 išsivystė į DI agentų platformą su integruotu MCP (Modelio konteksto protokolo) palaikymu, kelių agentų orkestravimu ir integruota pokalbių sąsaja.
Skirtingai nei tradiciniai karkasai, Yao pateikiamas kaip vienas Go dvejetainis failas su integruota SQLite duomenų baze, V8 JavaScript varikliu, skirtu TypeScript „hooks“, ir serveryje atvaizduojama vartotojo sąsajos sistema – todėl tai yra savarankiška aplinka DI valdomoms žiniatinklio programoms kurti ir vykdyti, nereikalaujanti atskirų vykdymo aplinkų ar duomenų bazių valdymo.
Pagrindinės Yao savybės
JSON API konstruktorius
Apibrėžkite REST API galinius taškus, duomenų bazių modelius ir administratoriaus pultus visiškai JSON/YAML konfigūracijos failuose, pašalindami pasikartojantį užpakalinės dalies kodą.
DI agentų valdymas
Vietinis MCP palaikymas ir kelių agentų vykdymas leidžia tau prijungti DI įrankius, deleguoti užduotis subagentams ir vykdyti lygiagrečias agentų darbo eigas iš vienos konfigūracijos.
Įterptasis V8 variklis
Vykdykite „TypeScript“ verslo logiką ir „hooks“ tiesiogiai „Yao“ viduje, naudodami supakuotą V8 „JavaScript“ vykdymo aplinką – nereikia jokios „Node.js“ instaliacijos.
Serverio atvaizduojama vartotojo sąsaja
SUI Pages teikia komponentais pagrįstą serverio pusės atvaizdavimo sistemą, skirtą kurti pilnas priekines sąsajas be atskiro JavaScript karkaso.
Integruota vektorinė paieška
Integruota vektorinė paieška, žinių grafikas ir GraphRAG galimybės užtikrina semantinę dokumentų paiešką ir dirbtinio intelekto žinių bazės funkcijas.
Kodėl verta naudoti Yao Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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