Įdiek FitTrackee vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas lauko veiklų sekiklis, skirtas GPX įkėlimams, maršrutų žemėlapiams ir treniruočių statistikai (bėgimui, dviračių sportui ir žygiams).
Rinkis VPS planą FitTrackee
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FitTrackee
„FitTrackee“ yra savarankiškai valdoma lauko veiklos sekimo programa, sukurta bėgikams, dviratininkams, žygeiviams ir visiems, kurie įrašo GPX takelius sportiniame laikrodyje, telefone ar GPS įrenginyje. Įkelk veiklos failus, vizualizuok maršrutus interaktyviuose žemėlapiuose ir peržiūrėk atstumo, aukščio, greičio ir trukmės statistiką – visa tai tavo nuosavoje infrastruktūroje, be jokių trečiųjų šalių fitneso platformų, renkančių tavo judėjimo duomenis.
Paleidus „FitTrackee“ VPS serveryje, tavo treniruočių istorija, vietos takeliai ir asmeniniai rekordai išlieka privatūs ir lengvai perkeliami. Kelių vartotojų palaikymas, dokumentuotas REST API, pasirenkami orų duomenys kiekvienai treniruotei ir „ActivityPub“ pagrindu veikianti federacija daro jį praktiška alternatyva „Strava“ ar „Garmin Connect“ individualiems asmenims, mažiems klubams ir privatumą vertinantiems sportininkams.
Pagrindinės FitTrackee savybės
GPX failų įkėlimai
Importuok GPX pėdsakus iš sportinių laikrodžių, telefonų ir GPS įrenginių, kad sukurtum asmeninį kiekvienos lauko veiklos archyvą.
Interaktyvūs maršruto žemėlapiai
Vizualizuok kiekvieną treniruotę OpenStreetMap pagrindu sukurtuose žemėlapiuose su galimybe atkartoti visą trasą, priartinti vaizdą ir peržiūrėti išsamią informaciją apie kiekvieną segmentą.
Veiklos statistika
Sekite atstumą, trukmę, įveiktą aukštį, vidutinį greitį ir tempą visose įrašytose treniruotėse ir laikotarpiuose.
Daugelio sporto šakų palaikymas
Registruok bėgimą, dviračių sportą, žygius pėsčiomis, slidinėjimą ir kitas lauko sporto šakas vienoje laiko juostoje su kiekvienos sporto šakos apibendrinimais.
REST API ir federacija
Dokumentuota REST API ir pasirenkama „ActivityPub“ federacija leidžia tau kurti integracijas ir dalytis veiklomis visame fediverse.
Daugiavartotojų privatumo valdymas
Talpinkite paskyras šeimos nariams, draugams ar klubo nariams su matomumo nustatymais pagal veiklą ir administratoriaus valdoma registracija.
Kodėl verta naudoti FitTrackee Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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