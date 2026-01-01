Įdiek ILLA Builder vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žemo kodo platforma, skirta vizualiai kurti vidinius įrankius, prietaisų skydelius ir administratoriaus skydelius.
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Ką gali kurti su ILLA Builder
ILLA Builder yra atvirojo kodo mažai kodo kūrimo platforma, kuri leidžia komandoms kurti vidinius įrankius, informacijos suvestines ir administravimo skydelius be didelio priekinės sąsajos programavimo. Komponentų biblioteka su „drag-and-drop“ funkcija, kartu su palaikymu daugiau nei 40 integracijų – įskaitant PostgreSQL, MySQL, REST API ir GraphQL – reiškia, kad kūrėjai gali prijungti realius duomenų šaltinius ir paleisti veikiančias programas per valandas, o ne savaites.
Savarankiškai talpinant ILLA Builder savo VPS serveryje, verslo duomenys lieka tavo infrastruktūroje, pašalinant rūpesčius dėl SaaS duomenų dalijimosi politikų ar kainodaros už vietą. „Viskas viename“ „Docker“ atvaizdis apjungia viską, ko reikia platformai paleisti, o nuolatiniai tūriai užtikrina, kad tavo projektai ir prijungti ištekliai būtų išsaugoti po perkrovimų ir atnaujinimų.
Pagrindinės ILLA Builder savybės
Intuityvus kūrimo įrankis
Sukurk vartotojo sąsajas iš turtingos komponentų bibliotekos – lentelių, formų, diagramų ir dar daugiau – vilkiant juos ant drobės, nerašant išdėstymo kodo.
40+ duomenų integracijos
Prisijunk tiesiogiai prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL ir kitų populiarių paslaugų, kad tavo programėlės veiktų su realaus laiko duomenimis.
JavaScript visur
Kurk pasirinktinę logiką, naudojant JavaScript, kad transformuotum duomenis, inicijuotum veiksmus ir pridėtum sąlyginį elgesį už to, ką įprastai leidžia be-kodo įrankiai.
Bendradarbiavimas realiu laiku
Keli komandos nariai gali redaguoti tą pačią programą vienu metu, todėl inžinerijos ir operacijų komandos gali praktiškai kurti ir tobulinti kartu.
Savarankiškas duomenų valdymas
Veikiant jūsų nuosavame VPS, visi prijungti duomenų šaltiniai ir programos logika lieka jūsų infrastruktūroje, palaikant atitiktį ir duomenų saugojimo reikalavimus.
Kodėl verta naudoti ILLA Builder Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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