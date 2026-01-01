Įdiek OpenRemote vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo daiktų interneto platforma turto valdymui, pastatų automatizavimui, energijos stebėjimui ir prijungtų įrenginių orkestravimui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenRemote
„OpenRemote“ yra 100 % atvirojo kodo daiktų interneto (IoT) platforma, kuri leidžia tau gauti duomenis iš bet kokio įrenginio, modeliuoti realaus pasaulio turtą, automatizuoti elgesį naudojant taisykles ir diegti pasirinktines sąsajas – visa tai iš vieno savarankiškai priglobto paketo. Ji palaiko tokius protokolus kaip MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus ir Zigbee iš karto, ir valdytojo API pasirinktinėms integracijoms.
Savarankiškai priglobus „OpenRemote“ savo VPS serveryje, telemetrija, automatizavimo logika ir galutinio vartotojo duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, be mokesčių už įrenginį ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Šis šablonas apjungia valdytoją, „Keycloak“ tapatybę, „PostgreSQL“ ir „HAProxy“ kraštą su automatiniais „Let's Encrypt“ sertifikatais, kad paketas būtų paruoštas priimti įrenginius per HTTPS ir MQTT/TLS, kai tik jis paleidžiamas.
Pagrindinės OpenRemote savybės
Daugiaprotokoliniai agentai
Prijunk įrenginius per MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee ir kitus, nerašydamas protokolo kodo kiekvienai integracijai.
Turtų ir atributų modelis
Modeliuok realaus pasaulio objektus — pastatus, transporto priemones, energijos skaitiklius — kaip tipizuotą turtą su atributais, metaduomenimis ir istoriniais duomenų taškais.
Kai-tada ir srauto taisyklės
Automatizuokite elgseną naudodami vizualinį „kai-tada“ redaktorių, srautu pagrįstas taisykles arba JavaScript ir Groovy sudėtingiems scenarijams.
Daugiatentės sritys
Atskirkite klientus ar svetaines į atskirus Keycloak palaikomus domenus su kiekvienam domenui skirtais naudotojais, ištekliais ir prietaisų skydeliais.
Įžvalgų valdymo skydeliai
Kurkite pasirinktines ataskaitų sritis, naudodami tiesioginius ir istorinius atributų duomenis, neeksportuodami jų į atskirą analizės įrankį.
MQTT ir HTTP API
Atverti integruotą MQTT brokerį 8883 prievade ir REST bei WebSocket API, kad išorinės sistemos galėtų skaityti ir rašyti turto būseną.
Kodėl verta naudoti OpenRemote Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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